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Gaby Salvisberg
27. Feb 2012
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Blätter verstecken und schützen

Problem: Ich habe eine umfangreiche Arbeitsmappe mit rund siebzig Tabellenblättern. Nun möchte ich etwa sechzig dieser Blätter ausblenden und auf den restlichen zehn Blättern nur bestimmte Zellen oder Bereiche beschreibbar machen. Wie geht das?

Excel 2010: Blätter ausblenden

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Beides geht ganz einfach. Excel bietet Ihnen hier Werkzeuge, die sich jeder Excel-Anwender einmal anschauen sollte. Das Ausblenden z.B. von Blättern mit Stammdaten oder Hilfstabellen dient nicht nur dem Verheimlichen von Informationen. Es kann den Umgang mit umfangreichen Arbeitsmappen auch vereinfachen, indem Überflüssiges schlicht aus dem Weg geräumt wird.

Blätter ausblenden: Markieren Sie die auszublendenden Blätter, indem Sie die Ctrl-Taste gedrückt halten und die Reiter (Tabs) der Blätter nacheinander anklicken. Sie erkennen ein markiertes Blatt daran, dass dessen Reiter weiss statt grau gefärbt ist. Jetzt folgt ein Rechtsklick auf einen der markierten Reiter, gefolgt von Ausblenden. Die Blätter verschwinden, werden aber für Berechnungen und Ähnliches nach wie vor beigezogen.

Excel 2010: Blätter ausblenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Wollen Sie die Blätter wieder einblenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der noch sichtbaren Reiter und gehen zu Einblenden. Wählen Sie das einzublendende Blatt aus.

Einblenden verhindern: Jetzt verhindern Sie gegebenenfalls noch, dass die User Ihrer Mappe die ausgeblendeten Blätter wieder einblenden. In Excel 2010 klicken Sie auf Datei und gehen bei «Informationen» via Arbeitsmappe schützen zu Arbeitsmappenstruktur schützen. Tippen Sie ein Kennwort ein, klicken auf OK, bestätigen das Kennwort und speichern die Mappe.

In Excel 2007 gehts im Reiter Überprüfen im Bereich «Änderungen» zu Arbeitsmappe schützen/Struktur und Windows schützen; hier hat übrigens der Übersetzer gepatzt: Es ist nicht das Windows-Betriebssystem gemeint, sondern die Darstellung der Excel-Fenster (engl. eben auch «windows»). Sie können den Schutz auf dem gleichen Weg wieder aufheben.

Zellen/Blätter schützen: In Excel sind standardmässig alle Zellen «geschützt» - nur kommt dieser Schutz erst zur Geltung, wenn Sie den Blattschutz auch tatsächlich aktivieren. In den Blättern, in denen einzelne Eingaben erlaubt sind, tun Sie darum Folgendes: Markieren Sie im ersten Blatt die Zellen, die nicht geschützt sein sollen. Knipsen Sie im Reiter Start im Bereich Zellen unter Format die Option Zelle sperren aus. Abermals unter Zellen/Format gehts jetzt zu Blatt schützen.

Aktivieren Sie die Aktionen, die Sie zulassen wollen. Falls wie im vorliegenden Beispiel eine Gültigkeitsprüfung stattfindet, müssen Sie auch «Gesperrte Zellen auswählen» zulassen. Vergeben Sie bei Bedarf ein Kennwort, mit dem sich der Blattschutz wieder aufheben lässt. Gehen Sie nun von Blatt zu Blatt und wiederholen Sie die Prozedur.

Wichtig: Die Vergabe von Kennwörtern ist freiwillig. Falls Sie für den Blatt- und Arbeitsmappenschutz Kennwörter vergeben, müssen Sie sich diese gut merken. Vielleicht wollen Sie Ihre Mappe bloss vor versehentlichen Änderungen schützen und durchs Ausblenden einiger Blätter übersichtlicher machen. Da brauchts für den Schutz nicht zwingend ein Kennwort. (PCtipp-Forum)

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