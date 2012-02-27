Excel: Blätter verstecken und schützen

Wollen Sie die Blätter wieder einblenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der noch sichtbaren Reiter und gehen zu Einblenden. Wählen Sie das einzublendende Blatt aus.

Einblenden verhindern: Jetzt verhindern Sie gegebenenfalls noch, dass die User Ihrer Mappe die ausgeblendeten Blätter wieder einblenden. In Excel 2010 klicken Sie auf Datei und gehen bei «Informationen» via Arbeitsmappe schützen zu Arbeitsmappenstruktur schützen. Tippen Sie ein Kennwort ein, klicken auf OK, bestätigen das Kennwort und speichern die Mappe.

In Excel 2007 gehts im Reiter Überprüfen im Bereich «Änderungen» zu Arbeitsmappe schützen/Struktur und Windows schützen; hier hat übrigens der Übersetzer gepatzt: Es ist nicht das Windows-Betriebssystem gemeint, sondern die Darstellung der Excel-Fenster (engl. eben auch «windows»). Sie können den Schutz auf dem gleichen Weg wieder aufheben.

Zellen/Blätter schützen: In Excel sind standardmässig alle Zellen «geschützt» - nur kommt dieser Schutz erst zur Geltung, wenn Sie den Blattschutz auch tatsächlich aktivieren. In den Blättern, in denen einzelne Eingaben erlaubt sind, tun Sie darum Folgendes: Markieren Sie im ersten Blatt die Zellen, die nicht geschützt sein sollen. Knipsen Sie im Reiter Start im Bereich Zellen unter Format die Option Zelle sperren aus. Abermals unter Zellen/Format gehts jetzt zu Blatt schützen.

Aktivieren Sie die Aktionen, die Sie zulassen wollen. Falls wie im vorliegenden Beispiel eine Gültigkeitsprüfung stattfindet, müssen Sie auch «Gesperrte Zellen auswählen» zulassen. Vergeben Sie bei Bedarf ein Kennwort, mit dem sich der Blattschutz wieder aufheben lässt. Gehen Sie nun von Blatt zu Blatt und wiederholen Sie die Prozedur.

Wichtig: Die Vergabe von Kennwörtern ist freiwillig. Falls Sie für den Blatt- und Arbeitsmappenschutz Kennwörter vergeben, müssen Sie sich diese gut merken. Vielleicht wollen Sie Ihre Mappe bloss vor versehentlichen Änderungen schützen und durchs Ausblenden einiger Blätter übersichtlicher machen. Da brauchts für den Schutz nicht zwingend ein Kennwort. (PCtipp-Forum)