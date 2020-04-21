Excel: Bytes in Kilo-, Mega- und Gigabytes umrechnen

Wer in Excel Bits und Bytes umrechnen oder gar in «Kibibytes» darstellen muss, neigt dazu, selbst die Multiplikationen mit 8 (von Bit zu Byte) oder mit 1024 (von Byte zu Kibibytes) einzutippen. Das ist aber alles überhaupt nicht nötig, denn Excel weiss durchaus mit diesen Zahlen umzugehen.

Eigentlich kennt Excel zunächst nur «bit» und «byte». Aber es kennt auch die ganzen Präfixes wie Tera (T), Giga (G), Kilo (k) und sogar die Binärvarianten wie Mebi (Mi) oder Kibi (ki). Die können Sie nun nach Herzenslust mit bit oder byte kombinieren und mit der UMWANDELN-Funktion verwenden. Sollen zum Beispiel die Megabytes in der Zelle B10 in Bit umgewandelt werden?

Das geht so: =UMWANDELN(B10;"Mbyte";"bit")

Oder in Mebibytes? =UMWANDELN(B10;"Mbyte";"Mibyte")

Wichtig: Achten Sie auf die Schreibweise; hier ist es relevant, ob Sie Gross- oder Kleinbuchstaben verwenden.

Die Liste der bekannten Binär- und sonstigen Präfixes finden Sie in diesem Microsoft-Support-Artikel. Hier gibts auch alle anderen Masseinheiten, die Excel umrechnen kann.

Fürs Berechnen von Datenmengen sind es jedenfalls diese da: