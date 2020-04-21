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Gaby Salvisberg
21. Apr 2020
Lesedauer 3 Min.

Funktionen für Nerds

Excel: Bytes in Kilo-, Mega- und Gigabytes umrechnen

Ein Umrechnen von Bytes in Kilo- oder Megabytes können Sie in Excel entweder sehr kompliziert machen – oder sehr einfach. Sie haben sogar die Wahl zwischen z.B. Megabytes und Mebibytes.

Excel kennt fürs Umwandeln von Bits, Bytes usw. spezielle Funktionen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wer in Excel Bits und Bytes umrechnen oder gar in «Kibibytes» darstellen muss, neigt dazu, selbst die Multiplikationen mit 8 (von Bit zu Byte) oder mit 1024 (von Byte zu Kibibytes) einzutippen. Das ist aber alles überhaupt nicht nötig, denn Excel weiss durchaus mit diesen Zahlen umzugehen.

Eigentlich kennt Excel zunächst nur «bit» und «byte». Aber es kennt auch die ganzen Präfixes wie Tera (T), Giga (G), Kilo (k) und sogar die Binärvarianten wie Mebi (Mi) oder Kibi (ki). Die können Sie nun nach Herzenslust mit bit oder byte kombinieren und mit der UMWANDELN-Funktion verwenden. Sollen zum Beispiel die Megabytes in der Zelle B10 in Bit umgewandelt werden?

Das geht so: =UMWANDELN(B10;"Mbyte";"bit")

Oder in Mebibytes? =UMWANDELN(B10;"Mbyte";"Mibyte")

Wichtig: Achten Sie auf die Schreibweise; hier ist es relevant, ob Sie Gross- oder Kleinbuchstaben verwenden.

Die Liste der bekannten Binär- und sonstigen Präfixes finden Sie in diesem Microsoft-Support-Artikel. Hier gibts auch alle anderen Masseinheiten, die Excel umrechnen kann.

Fürs Berechnen von Datenmengen sind es jedenfalls diese da:

Excel Masseinheiten-Präfix

Präfix Abk. bit byte
Yotta Y Ybit Ybyte
Zetta Z Zbit Zbyte
Exa E Ebit Ebyte
Peta P Pbit Pbyte
Tera T Tbit Tbyte
Giga G Gbit Gbyte
Mega M Mbit Mbyte
Kilo k kbit kbyte
Hekto h hbit hbyte
Deka da dabit dabyte
Binärpräfix Abk. bit byte
Yobi Yi Yibit Yibyte
Zebi Zi Zibit Zibyte
Exbi Ei Eibit Eibyte
Pebi Pi Pibit Pibyte
Tebi Ti Tibit Tibyte
Gibi Gi Gibit Gibyte
Mebi Mi Mibit Mibyte
Kibi ki kibit kibyte
Diese lassen sich z.B. für die Funktion UMWANDELN beliebig mit bit bzw. byte kombinieren.
(Quelle: Microsoft )

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