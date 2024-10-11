Excel/Calc: Funktion zum Aufrunden auf den nächsten Fünfer

Je nach gewählten Kommastellen rundet Excel automatisch nach gängigen mathematischen/kaufmännischen Regeln. Das heisst, eine Zahl wie 1.56 wird bei Verwendung nur einer Kommastelle auf 1.6 gerundet, bei null Kommastellen auf 2.

Wie Sie einfach auf fünf Rappen auf- oder abrunden (je nachdem, welches näher ist), lasen Sie bereits hier.

Ein konsequentes AUFRUNDEN lässt sich auch mit der AUFRUNDEN-Funktion bewerkstelligen, wenn auch immer noch etwas umständlich und für Nicht-Mathematiker nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar: Angenommen, in A2 steht die Zahl 42.42 und Sie wollen die auf die nächsten 5 Rappen aufrunden, brauchen Sie diese Formel, mit der Sie die Zahl erst dividieren und anschliessend wieder multiplizieren: =AUFRUNDEN(A2/0.05;0)*0.05.

Excel bietet jedoch auch eine Funktion namens OBERGRENZE.MATHEMATIK. Sie wird verwendet, um eine Zahl auf die nächste ganze Zahl oder auf das nächste Vielfache eines bestimmten Schritts zu runden.

Die Syntax lautet so: OBERGRENZE.MATHEMATIK(Zahl;Schritt;[Modus])

Das erste ist die «Zahl», die gerundet werden soll oder die Zelle, in der die zu rundende Zahl steht. Bei «Schritt» bestimmen Sie, in welchen Schritten gerundet wird. Hier tragen Sie bei Geldbeträgen quasi die Münze ein. Also zum Beispiel 0.05 für fünf Rappen, 2 fürs Zwei-Euro-Stück oder 5 fünf den Schweizer Fünfliber. Alternativ verwenden Sie auch hier die Zelle, in welcher der gewünschte Schrittwert steht.

Der «Modus» kann meist weggelassen werden und hat in der Regel nur bei negativen Zahlen eine Verwendung.

Beispiele: Steht in A3 die Zahl 111.06, können Sie folgende Formeln verwenden, um auf 5 Rappen, 2 Euro oder 5 Franken aufzurunden:

=OBERGRENZE.MATHEMATIK(A3;0.05)

=OBERGRENZE.MATHEMATIK(A3;2)

=OBERGRENZE.MATHEMATIK(A3;5)

Hinweise: Die verwendeten Schrittwerte haben wir in Zeile 2 eingetragen. Die Dollarzeichen in den Formeln in unserem Screenshot dienen nur dazu, beim Kopieren der Formeln in die anderen Spalten und Zeilen ein unerwünschtes Anpassen der Bezugszelle zu verhindern.