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Gaby Salvisberg
6. Okt 2020
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel/Calc: maximale Zeilen- und Spaltenzahl

Nach wie vielen Spalten oder Zeilen stossen Sie an die Grenzen von Excel oder LibreOffice Calc? Wir haben die maximalen Spalten- und Zeilenzahlen und mehr zusammengestellt.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Tabellenblätter in Tabellenkalkulationen können nicht endlos gross sein. Irgendwo ist Schluss. Besonders knapp bemessen waren die Maximalmasse noch bei Excel 2003 und bei OpenOffice Calc mit Version 2.x und älter. Ab Excel 2007 und Calc 3.x dürfen Sie Ihre Arbeitsblätter etwas grosszügiger gestalten, was die Zeilen- und Spaltenzahl betrifft. Seit Office 2007 hat sich aber nicht mehr viel getan. Sehen Sie selbst. 

So liegen momentan – Stand Oktober 2020 – die Grenzwerte:

Excel 2003

Max. Anzahl Zeilen: 65'536

Max. Anzahl Spalten: 256

Max. Spaltenbreite: 255

Max. Anzahl Zeichen pro Zelle: 32'767 Zeichen, davon nur 1024 in der Tabelle darstellbar (alle 32'767 sind nur im Formel-Feld ersichtlich).

Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019 (Microsoft 365)

Max. Anzahl Zeilen: 1'048'576

Max. Anzahl Spalten: 16'384

Max. Spaltenbreite: 255 Zeichen

Max. Anzahl Zeichen pro Zelle: 32'767

In diesem Beitrag liefert Microsoft Fakten zu weiteren Limitierungen von Excel 2007 bis und mit Excel 2019 bzw. Microsoft 365.

Wichtig: Die volle Spalten- und Zeilenzahl erreichen Sie nur, wenn Sie die Datei im neuen *.xlsx-Format speichern und anschliessend erneut öffnen. Das alte *.xls-Format unterstützt aus Kompatibilitätsgründen auch in Excel 2007 bis Excel aus Microsoft 365 beispielsweise nur 256 Spalten.

OpenOffice.org LibreOffice Calc ab 3.3

Max. Anzahl Zeilen: 1'048'576

Max. Anzahl Spalten: 1'024

Max. Anzahl Zellen in einem Blatt: 1'073'741'824

Max. Anzahl Zeichen in einer Zelle: Vor LibreOffice 7.0 waren es 32'767. Theoretisch wären es heute 2'147'483'648, in der Praxis wurden scheints 70'000'000 Zeichen getestet, was dann aber zu massgeblicher Verlangsamung führte.

In LibreOffice Calc vor Version 3 bzw. OpenOffice Calc 3.2 und älter waren es 65'536 Zeilen bei 256 Spalten, ab Version 3.0 bereits 65'536 Zeilen bei der erhöhten Spaltenzahl von 1'024. Erst ab OO bzw. LibreOffice ab Version 3.3 wurde die Zeilenzahl auf über 1 Mio. erhöht, siehe auch diesen Wikipedia-Eintrag.

Nebenbei: Warum man sich dieser Grenzen in der Tabellenkalkulation bewusst sein sollte, zeigt dieser Artikel.

(Ursprung: 17.09.2016, Update 06.10.2020)

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