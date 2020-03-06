Excel/LibreOffice
Excel/Calc: Währung als CHF statt SFr. darstellen – oder umgekehrt
Vielleicht ist Ihnen erst vor kurzem aufgefallen, dass in Excel oder LibreOffice Calc die Schweizer Währung als CHF dargestellt wird – und nicht mehr als Fr. Falls Sie sich über diese Tatsache wundern, geben Sie nicht LibreOffice oder Excel die Schuld, sondern Windows 10.
Klicken Sie auf Start, tippen Sie System ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Gehen Sie darin via Zeit und Region zu Region. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen. Im neuen Fenster wechseln Sie oben zum Reiter Währung. Hier entdecken Sie das Währungssymbol «CHF». In Windows 7 war am gleichen Ort noch «Fr.» zu finden.
Falls Sie das auf Ihrem System ändern wollen, überschreiben Sie das CHF hier mit der Zeichenfolge Fr. und klicken Sie auf Übernehmen. Es gibt aber noch ein paar Punkte zu beachten.
CHF oder Fr. – was ist richtig? Kommt darauf an, wen man fragt! Auf internationaler Ebene hat die Internationale Organisation für Normung (ISO) das Sagen. Und laut dieser heisst unsere Währung in der Tat CHF. Schaut man sich hingegen die amtlichen Vorschriften aus der Schweizer Münzverordnung an, lautet die deutschsprachige Abkürzung hingegen korrekt «Fr.», wie früher unter Windows 7. Auf der Webseite sieht man aber auch schon das Problem: Es gibt «fr.» dann auch noch kleingeschrieben, weil dies in der Romandie und dem Tessin so abgekürzt wird. Wir haben also sogar in unserem eigenen Land schon aus sprachlichen Gründen verschiedene Abkürzungen. Die international gültige Abkürzung CHF ist in der Münzverordnung darum aus gutem Grund ebenfalls erwähnt.
Überlegen Sie es sich daher gut, ob Sie das System auf Fr. umstellen wollen. Wir empfehlen Ihnen, es bei CHF zu lassen. Besonders bei der Weitergabe von Dateien kann das sonst zu Missverständnissen kommen oder zu Mehraufwand führen.
Was passiert mit bestehenden Dateien?
Zunächst zur Beruhigung – Excel und LibreOffice Calc werden mit beiden Varianten korrekt rechnen. Es kann nur schwierig werden, wenn jemand mit anderem Länder- oder Sprachschema die Dateien überarbeiten muss. In diesem Fall müssen teils die Zellformate nachkorrigiert werden.
Was Excel macht: Microsoft Excel behält bei einem Wechsel von CHF zu Fr. in bestehenden Excel-Dateien das «CHF» bei. Wenn Sie sich aber das Zellformat anschauen, sehen Sie, dass es dieses nicht mehr als Währungsformat interpretiert, sondern als benutzerdefiniertes. Wenn Sie in einer neuen oder einer bestehenden Datei wieder Zellen als «Währung» formatieren, erscheint nach der Änderung das geänderte «Fr.»-Kürzel.
Falls Sie in Excel zum vorangestellten Fr. greifen wollen, ohne die Systemeinstellungen zu ändern, verwenden Sie in diesem via Zellen formatieren/Benutzerdefiniert diesen Format-Code:
"Fr." #’##0.00;"Fr." -#’##0.00
Was LibreOffice Calc macht: LibreOffice Calc macht gar nichts anders als vorher, denn dieses ignoriert das in Windows eingestellte Währungskürzel sowieso. Öffnen Sie in Calc einmal Extras/Optionen und gehen Sie via Spracheinstellungen zu Sprachen. Hier steht für die Schweizer Währung ausschliesslich CHF zur Verfügung. Es lässt sich auch nicht mit Fr. überschreiben.
Falls Sie in LibreOffice Calc also lieber Preislisten mit Fr. gestalten wollen, lassen Sie die Systemeinstellungen besser wie sie sind. Greifen Sie stattdessen via Zellen formatieren zu Benutzerdefiniert und verwenden Sie Folgendes als Format-Code:
[$Fr.-807] #'##0.00;[$Fr.-807] -#'##0.00
Das funktioniert gut und lässt sich auch via «Verteilt»-Ausrichtung mit linksbündiger Währung anzeigen.
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