Excel/Calc: Währung als CHF statt SFr. darstellen – oder umgekehrt

Falls Sie das auf Ihrem System ändern wollen, überschreiben Sie das CHF hier mit der Zeichenfolge Fr. und klicken Sie auf Übernehmen. Es gibt aber noch ein paar Punkte zu beachten.

CHF oder Fr. – was ist richtig? Kommt darauf an, wen man fragt! Auf internationaler Ebene hat die Internationale Organisation für Normung (ISO) das Sagen. Und laut dieser heisst unsere Währung in der Tat CHF. Schaut man sich hingegen die amtlichen Vorschriften aus der Schweizer Münzverordnung an, lautet die deutschsprachige Abkürzung hingegen korrekt «Fr.», wie früher unter Windows 7. Auf der Webseite sieht man aber auch schon das Problem: Es gibt «fr.» dann auch noch kleingeschrieben, weil dies in der Romandie und dem Tessin so abgekürzt wird. Wir haben also sogar in unserem eigenen Land schon aus sprachlichen Gründen verschiedene Abkürzungen. Die international gültige Abkürzung CHF ist in der Münzverordnung darum aus gutem Grund ebenfalls erwähnt.

Überlegen Sie es sich daher gut, ob Sie das System auf Fr. umstellen wollen. Wir empfehlen Ihnen, es bei CHF zu lassen. Besonders bei der Weitergabe von Dateien kann das sonst zu Missverständnissen kommen oder zu Mehraufwand führen.

Zunächst zur Beruhigung – Excel und LibreOffice Calc werden mit beiden Varianten korrekt rechnen. Es kann nur schwierig werden, wenn jemand mit anderem Länder- oder Sprachschema die Dateien überarbeiten muss. In diesem Fall müssen teils die Zellformate nachkorrigiert werden.

Was Excel macht: Microsoft Excel behält bei einem Wechsel von CHF zu Fr. in bestehenden Excel-Dateien das «CHF» bei. Wenn Sie sich aber das Zellformat anschauen, sehen Sie, dass es dieses nicht mehr als Währungsformat interpretiert, sondern als benutzerdefiniertes. Wenn Sie in einer neuen oder einer bestehenden Datei wieder Zellen als «Währung» formatieren, erscheint nach der Änderung das geänderte «Fr.»-Kürzel.

Falls Sie in Excel zum vorangestellten Fr. greifen wollen, ohne die Systemeinstellungen zu ändern, verwenden Sie in diesem via Zellen formatieren/Benutzerdefiniert diesen Format-Code:

"Fr." #’##0.00;"Fr." -#’##0.00

Was LibreOffice Calc macht: LibreOffice Calc macht gar nichts anders als vorher, denn dieses ignoriert das in Windows eingestellte Währungskürzel sowieso. Öffnen Sie in Calc einmal Extras/Optionen und gehen Sie via Spracheinstellungen zu Sprachen. Hier steht für die Schweizer Währung ausschliesslich CHF zur Verfügung. Es lässt sich auch nicht mit Fr. überschreiben.