Excel: Coole Bildfunktion

Statt die Bildadresse direkt in die Formel zu schreiben, lässt sie sich auch in eine separate Zelle (z. B. B2) stecken und in der Formel in C2 referenzieren: =BILD(B2). Excel holt sich sofort das Bild von der URL und zeigt es an. Dabei behält es standardmässig nicht nur das Seitenverhältnis bei, sondern passt die Grösse des Bildes automatisch an die Grösse der Zelle an. Sie können es in der Zelle auch mit den üblichen Mitteln zentrieren oder rechtsbündig anzeigen – alles kein Problem.

Es gibt noch Schalter, die Sie der Bildformel in Ihrer Tabelle mitgeben können: etwa einen Alternativtext in Anführungszeichen. Beispiel: =BILD(B2;"Fernglas")

Weitere Anpassungsoptionen

Mit 0 wird die Bildgrösse an die Zelle angepasst, inkl. intaktem Seitenverhältnis. Da dies die Standardoption ist, können Sie es auch weglassen.

Mit 1 wird die Zelle mit dem Bild gefüllt, Seitenverhältnis wird ignoriert. Beispiel, hier mit Alternativtext: =BILD(B2;"Fernglas";1)

Mit 2 behalten Sie die Originalbildgrösse bei, wodurch ein Teil des Bildes unter den Zellenrändern verschwinden kann. Beispiel: =BILD(B2;"Fernglas";2)

Mit 3 können Sie eine genaue Bildgrösse in Pixeln angeben; erst die Höhe, danach die Breite. Zum Beispiel =BILD(B2;"Fernglas";3;;60) nimmt das Bild aus der Webadresse, die in B2 liegt, verwendet den Alternativtext «Fernglas» und aktiviert mittels der 3 die Option für die Grössenangabe. Mit ;;60 bestimmen wir hier, dass uns die Höhe egal ist (;; ist ein leeres Feld), aber dass wir gerne eine Breite von 60 Pixeln hätten.