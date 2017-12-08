Excel: CSV-Datei öffnen bzw. importieren

Ein auf deutschsprachigen Systemen installiertes Excel versteht standardmässig nur das Semikolon (den Strichpunkt) als Feld-Trennzeichen, bei dem die Datei beim Öffnen gleich richtig formatiert dargestellt wird. In Ihrer CSV-Datei ist wahrscheinlich ein anderes Trennzeichen verwendet worden; meist das Komma, denn CSV steht für «Comma Separated Values». Es ist ein reines Textformat für Datensätze, in welchem die Spalten durch Komma (oder eben Strichpunkt) und die Zeilen durch Zeilenschaltungen getrennt sind. Excel orientiert sich hierbei übrigens an jenem Zeichen, das in Windows in den Regions- und Spracheinstellungen als «Listentrennzeichen» festgelegt ist. Auf US-Systemen ist das normalerweise das Komma, auf Systemen in der Schweiz der Strichpunkt. Darum passiert beim Doppelklick auf eine CSV-Datei in Excel eins von zwei Dingen: Sind die Daten mit demselben Trennzeichen getrennt, das auch in Ihrem System als Listentrenner fungiert, dann stellt Excel die Daten meist sofort korrekt in Spalten getrennt dar. Verwendet die Datei ein anderes, erscheinen die einzelnen Zeilen als zusammenhängende Textwürste, wie im kleinen Bild oben links. In diesen Fällen müssen Sie die Datei importieren, anstatt sie einfach zu öffnen.

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In Excel 2000/2002/2003 gehen Sie dazu folgendermassen vor: Öffnen Sie Excel mit einem leeren Blatt. Wählen Sie im Menü Extras den Menüpunkt Externe Daten importieren und dann den Untermenüpunkt Daten importieren. In Excel 2000 heissen die Menüpunkte Extras/Externe Daten/Textdatei importieren.