8. Jun 2013
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel-Datei als .dbf-Datei speichern
Problem: Ich habe ein älteres Programm für den Druck von Endlosetiketten, das als Datenquelle ein .dbf-File benötigt. Nun bietet meine Excel-Version aber kein Speichern in diesem Format an. Gibt es eine Freeware, mit der ich eine XLS- oder XLSX-Datei in DBF umwandeln kann?
Lösung: Es gibt für Excel verschiedene Add-Ins, die ihm diese Fähigkeit wieder beibringen. Da wäre zum Beispiel das Open-Source-Add-In ExcelToDBF oder das kostenpflichtige SaveDBF.
Eine weitere gute Lösung wäre aber auch die Excel-Alternative Calc aus dem kostenlosen LibreOffice- bzw. OpenOffice-Paket.
Das ist problemlos imstande, Excel-Dateien zu öffnen und diese via Datei/Speichern unter als «dBASE (.dbf)»-Datei zu speichern. (PCtipp-Forum)
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