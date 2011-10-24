Excel-Datei in OpenOffice.org öffnen

Lösung: Die Anwendung Calc von LibreOffice/OpenOffice.org ist problemlos in der Lage, Excel-Dateien (.xls, .xlsx) im Original zu öffnen. Da ist keine Änderung des Dateityps erforderlich.

Ihr Vorgehen zum Ändern des Dateityps musste zudem sowieso fehlschlagen. Durch die blosse Änderung der Endung .xls auf .ods im Dateinamen meint nun Calc, die Datei sei in diesem Format gespeichert. Es ist aber inhaltlich immer noch eine xls-Datei. Das ist ähnlich, wie wenn Sie ein Glas Himbeer-Confitüre einfach mit «Quitten-Gelée» beschriften würden. Ändern Sie deshalb die Datei-Endung wieder auf .xls zurück, dann klappts.

Öffnet sich die Datei beim Doppelklick noch nicht automatisch mit LibreOffice bzw. OpenOffice.org Calc? Folgendes müssen Sie einmal mit einer .xls-Datei tun, die Sie schon lokal auf Ihrer Festplatte gespeichert haben: Klicken Sie mit Rechts auf die .xls-Datei und wählen Sie via Öffnen mit/Standardprogramm auswählen die Anwendung LibreOffice bzw. OpenOffice.org Calc. Setzen Sie ein Häkchen bei «Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen» und klicken Sie auf OK. Das Vorgehen wird möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie es bei einer Datei versuchen, die noch als Anhang in einer Mail steckt. Speichern Sie den Anhang also zuerst z.B. in Ihren Dokumente-Ordner.