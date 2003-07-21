Excel-Datenmaske per Makro aufrufen

Stimmt, das funktioniert tatsächlich nicht über die Aufzeichnung. Sie können das Makro jedoch manuell erstellen. Fügen Sie folgenden Code in ein Standardmodul im VBA-Editor ein:

Sub MaskeAufrufen()

ActiveSheet.ShowDataForm

End sub

Bei der Ausführung wird die Datenmaske auf dem aktiven Blatt mit dem ersten Datensatz angezeigt. Möchten Sie die Maske leer anzeigen, um einen Datensatz hinzuzufügen, dann ergänzen Sie das Makro mit der ersten Zeile wie folgt:

Sub MaskeAufrufen()

Application.SendKeys "%n"

ActiveSheet.ShowDataForm

End sub

Ein Datensatz, den Sie so über die Maske erfassen, wird dann einfach unterhalb der bestehenden Datensätze angehängt.