21. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel-Datenmaske per Makro aufrufen
Ich habe mir in Excel eine grosse Tabelle in Form einer Datenbank angelegt und diese mit vielen Makros ausgestattet, welche alle klaglos funktionieren. Nur das Einfachste will nicht laufen. Ich möchte ein Makro erstellen, welches mir automatisch die Excel-Datenmaske öffnet. Ich möchte dieses Makro aufzeichnen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
Stimmt, das funktioniert tatsächlich nicht über die Aufzeichnung. Sie können das Makro jedoch manuell erstellen. Fügen Sie folgenden Code in ein Standardmodul im VBA-Editor ein:
Sub MaskeAufrufen()
ActiveSheet.ShowDataForm
End sub
Bei der Ausführung wird die Datenmaske auf dem aktiven Blatt mit dem ersten Datensatz angezeigt. Möchten Sie die Maske leer anzeigen, um einen Datensatz hinzuzufügen, dann ergänzen Sie das Makro mit der ersten Zeile wie folgt:
Sub MaskeAufrufen()
Application.SendKeys "%n"
ActiveSheet.ShowDataForm
End sub
Ein Datensatz, den Sie so über die Maske erfassen, wird dann einfach unterhalb der bestehenden Datensätze angehängt.
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