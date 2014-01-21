Tipps & Tricks
Excel: Datum in Text oder Zahl umwandeln
Lösung: Excel behandelt ein Datum wie 25.07.1951 nicht als Datum, sondern als natürliche Zahl «18834». Das Datum stellt es quasi nur uns zuliebe mit Tag, Monat und Jahr dar.
Würden Sie mit einer Formel wie «=RECHTS(B2;4)» auf die Zelle zugreifen, um das Jahr auszulesen, würde Excel Sie falsch verstehen. Es griffe zu den hintersten vier Ziffern der Datumszahl und landete bei «8834».
Excel versteht Sie aber, wenn Sie von ihm explizit die Jahresangabe verlangen:
Für den Jahrgang: =JAHR(B2)
Das Alter können Sie mit DATEDIF berechnen: =DATEDIF(B2;HEUTE();"y")
Hierbei gibt «y» an, dass Sie von ihm als Resultat eine ganze Jahresangabe wollen. Sie könnten auch zu «m» für ganze Monate bzw. zu «d» für Tage greifen.
Das im aktuellen Kalenderjahr erreichte Alter gibts so:
=JAHR(HEUTE())-JAHR(B2)
Nun möchten Sie noch jene z.B. in Rot kennzeichnen, die im laufenden Jahr einen runden oder halbrunden Geburtstag feiern. Auch das geht tipptopp mittels bedingter Formatierung.
Markieren Sie die oberste Zelle, die eine Altersangabe enthält. Bei uns ist das die Zelle B7. Gehen Sie in Excel zu Start bzw. Datei/Bedingte Formatierung/Neue Regel/Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Nun lautet die Formel wie folgt, wobei Sie natürlich statt B7 Ihre eigene Zelle angeben:
=REST(B7;5)=0
Bei Formatieren wählen Sie die gewünschte Farbe oder sonstige Schriftauszeichnung. Die oberste Zelle ist nun mit dem bedingten Format ausgestattet, was Sie ihr logischerweise nur ansehen, falls diese zufälligerweise durch fünf teilbar wäre. Markieren Sie jene oberste Zeile und übertragen Sie das Format mittels Formatierpinsel-Symbol auf die restlichen Zellen, die eine Altersangabe in Jahren enthalten. Jene, die durch fünf teilbar sind, werden rot. (PCtipp-Forum)
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