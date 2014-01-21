Excel: Datum in Text oder Zahl umwandeln

Lösung: Excel behandelt ein Datum wie 25.07.1951 nicht als Datum, sondern als natürliche Zahl «18834». Das Datum stellt es quasi nur uns zuliebe mit Tag, Monat und Jahr dar.

Würden Sie mit einer Formel wie «=RECHTS(B2;4)» auf die Zelle zugreifen, um das Jahr auszulesen, würde Excel Sie falsch verstehen. Es griffe zu den hintersten vier Ziffern der Datumszahl und landete bei «8834».

Excel versteht Sie aber, wenn Sie von ihm explizit die Jahresangabe verlangen:

Für den Jahrgang: =JAHR(B2)

Das Alter können Sie mit DATEDIF berechnen: =DATEDIF(B2;HEUTE();"y")

Hierbei gibt «y» an, dass Sie von ihm als Resultat eine ganze Jahresangabe wollen. Sie könnten auch zu «m» für ganze Monate bzw. zu «d» für Tage greifen.

Das im aktuellen Kalenderjahr erreichte Alter gibts so:

=JAHR(HEUTE())-JAHR(B2)

Nun möchten Sie noch jene z.B. in Rot kennzeichnen, die im laufenden Jahr einen runden oder halbrunden Geburtstag feiern. Auch das geht tipptopp mittels bedingter Formatierung.