Excel-Diagramme richtig verwenden – so gehts

Rechts der Linie wird der Wert angezeigt. Markieren Sie mit der linken Maustaste diesen Wert, rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und wählen Sie Datenbeschriftungen formatieren. Im gleichnamigen Arbeitsbereich rechts im Programm aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei Datenreihenname und deaktivieren Sie jenes bei Wert. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei den anderen Linien. Nun können Sie die Legende unterhalb des Diagramms entfernen.

Kombi-Diagramme

Wenn man unterschiedliche Werte in einem Diagramm miteinander in Beziehung bringen will, ist es manchmal einfacher, nicht nur auf eine Diagrammform zu setzen, sondern zwei Formen zu kombinieren. Diese Möglichkeit findet man im Fenster Diagramm einfügen im Reiter Alle Diagramme zuunterst bei der Auswahl Kombi. Sie können entweder aus einer der Vorlagen wählen oder gleich selbst für jede Datenreihe den passenden Diagrammtyp vorgeben. Falls sich die Werte auf der Skala der Datenreihen stark unterscheiden, lohnt es sich, für gewisse Reihen Werte auf einer zweiten Achse anzuzeigen. Klicken Sie bei einer Datenreihe auf das Kontrollkästchen Sekundärachse, wird rechts im Diagramm eine zweite Werteachse angezeigt.

Vorlagen und Tipps

Eigene Vorlagen

Sie haben es bei den vorangegangenen Beispielen gesehen: Das Formatieren der Diagramme kann recht aufwendig sein. Zum Glück müssen Sie diese Schritte aber nicht jedes Mal von Neuem ausführen. Wenn Ihnen ein Diagramm gefällt, können Sie es als Vorlage speichern.

Vorlagen speichern

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen im Kontextmenü die Option Als Vorlage speichern. Im Fenster Diagrammvorlage speichern geben Sie dem Diagramm einen Dateinamen, an dem Sie die Vorlage wiedererkennen, z. B. Säulen blau oder ähnlich. Klicken Sie abschlies­send auf die Schaltfläche Speichern.

Achtung: Ändern Sie nicht den Speicherort der Diagrammvorlagen. Nur am angestammten Speicherort können Sie diese auch leicht wiederfinden.

Vorlagen öffnen

Einmal gespeicherte Vorlagen finden Sie, wenn Sie im Menü auf Einfügen klicken und bei Diagramme das Pfeilsymbol wählen. Klicken Sie im Fenster Diagramm einfügen auf den Reiter Alle Diagramme und links bei den Diagrammarten auf Vorlagen. Wählen Sie bei Meine Vorlagen die passende aus. Bestätigen Sie mit einem Klick auf OK.

Generelle Tipps

Skala anpassen: In Excel lässt sich die Werteskala so anpassen, dass sie statt bei 0 bei einem beliebigen Wert beginnt. Das führt dazu, dass Veränderungen der Werte deutlicher erkennbar sind, aber auch, dass das optisch dargestellte Verhältnis der Veränderung nicht mehr mit der tatsächlichen Ver­änderung übereinstimmt.

3D-Diagramme: Die meisten Diagramm­typen stellt Excel auch in einer 3D-Variante zur Verfügung. Das mag optisch auf den ersten Blick spannender sein, auf den zweiten Blick aber sieht man, dass die Proportionen wegen der verschobenen Perspektive nicht mehr den Zahlenwerten entsprechen. Deshalb sollten Sie grundsätzlich bei den 2D-Darstellungen bleiben.

Farben: Verschiedene Farben sollten immer nur dort zum Einsatz kommen, wo sie auch Teil des Inhalts sind. Das heisst, Sie können zum Beispiel eine einzelne Säule hervorheben, wenn sich dort die wichtigste Aussage des Diagramms befindet. Oder Sie benötigen die Farben, wenn Sie über mehrere Diagramme immer dieselben Rubriken verwenden. Sie sollten es hingegen vermeiden, Farben zum Beispiel nur für die Diagramm­legende einzusetzen.

Anzahl Werte im Diagramm: Auf einen Blick kann ein Mensch fünf bis sieben Objekte optisch erfassen. Deshalb sollte ein Diagramm nach Möglichkeit nicht mehr als fünf bis sieben Werte enthalten, wenn es auf einen Blick lesbar sein soll. Braucht es für die Darstellung deutlich mehr Werte, ist es nützlich, besondere Entwicklungen im Diagramm optisch hervorzuheben.