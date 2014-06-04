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Gaby Salvisberg
4. Jun 2014
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Direkt zu aktuellem Datum springen

In einer langen Tabelle haben Sie in Spalte B Kalenderdaten. Nun hätten Sie gerne ganz oben einen Link, mit dem Sie direkt zum aktuellen (heutigen) Datum springen können. Hier zeigen wir, wie das geht.

Selbiges in unsortierter Liste

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Sie können hierfür einen Hyperlink setzen, der das aktuelle Datum mit den Einträgen in der Spalte B vergleicht. Wir zeigen zwei leicht unterschiedliche Lösungen.

Lösung 1 - Daten sind aufsteigend sortiert: Angenommen die Kalenderdaten stehen in Spalte B. Fügen Sie oben eine leere Zeile ein, damit Sie den Link zuoberst in eine Zelle setzen können. Nun pflanzen Sie in Zelle B1 folgende Formel:

=HYPERLINK("#B"&VERGLEICH(HEUTE();B:B);"zu heute")

Den Text «zu heute» können Sie auch noch anpassen, denn das ist der Text, den Sie im Blatt sehen werden. Wie gesagt: Diese Variante reicht völlig aus, wenn die Kalenderdaten aufsteigend sortiert sind, also das letzte Datum ganz unten steht.

Lösung 2 - Daten durcheinander oder absteigend: Falls die Daten gar nicht oder absteigend sortiert sind (also ein viel neueres Datum zu oberst steht), müssen Sie die Formel etwas erweitern und zu VERWEIS greifen:

=HYPERLINK("#B"&VERWEIS(9;1/(B:B=HEUTE());ZEILE(B:B));"zu heute")

Selbiges in unsortierter Liste

 © Quelle: PCtipp.ch

Auch hier lässt sich der Text anstelle von «zu heute» nach belieben anpassen. (PCtipp-Forum)

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