Excel: Dynamische Pfeile und Balken aus Resultaten erstellen

Sie haben eine Spalte mit Werten vor sich, die Sie gleich daneben ein wenig illustrieren wollen. Zu einem Diagramm wollen Sie jedoch nicht greifen. Daher verwenden Sie einen Trick, mit dem ein beliebiges Sonderzeichen dem gewünschten Wert entsprechend oft wiederholt wird.

Lösung: Angenommen, Ihr Wert steht in A2, Ihr Balken oder Pfeil soll in B2 landen. Tippen Sie in B2 folgende Formel ein: =WIEDERHOLEN("u";A2). Das bedeutet, dass der Buchstabe «u» entsprechend dem Wert in A2 wiederholt wird. Nun hat der Buchstabe natürlich keine Ähnlichkeit mit einem Pfeil.

Verpassen Sie dieser Spalte aber die Schriftart «Wingdings 3», werden daraus Dreiecke, die aneinandergereiht schon etwas ergeben, das Sie als Pfeil-Ersatz verwenden können. Wenn Sie die normale Wingdings-Schrift nehmen, erhalten Sie kleine Rauten. Sie können auch andere Zeichen verwenden. Zum Beispiel der Buchstabe «n» ergibt in der normalen Wingdings-Schriftart ein schwarzes Klötzchen. Auch das sieht wie eine Art Balken aus, wenn es aneinandergereiht wird.