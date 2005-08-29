Excel: Einfache Fahrtzeitberechnung

Sie müssen für diesen Fall gar keine komplizierte Formel entwickeln: Addieren Sie einfach die beiden Zellen mit Abfahrtszeit und Fahrtzeit, Excel erledigt den Rest. Auch, wenn sich die Fahrtzeit über mehrere Tage erstreckt, stellt Excel das Enddatum korrekt dar:

Es ist kein spezielles Zahlenformat nötig, die Addition genügt.