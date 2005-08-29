29. Aug 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Einfache Fahrtzeitberechnung
Ich möchte mit Excel folgendes berechnen: Abfahrtszeit mit Datum ist gegeben, dazu wird die Fahrtzeit eingegeben. Abfahrtszeit und Fahrtzeit sind zu addieren und ein Enddatum mit Endzeit soll ausgegeben werden. Es fuktioniert schon fast, jedoch fehlen immer ein paar Stunden. Die Formel: =ZEIT(STUNDE(A1);MINUTE(A1)+(b1);SEKUNDE(0))
Sie müssen für diesen Fall gar keine komplizierte Formel entwickeln: Addieren Sie einfach die beiden Zellen mit Abfahrtszeit und Fahrtzeit, Excel erledigt den Rest. Auch, wenn sich die Fahrtzeit über mehrere Tage erstreckt, stellt Excel das Enddatum korrekt dar:
Es ist kein spezielles Zahlenformat nötig, die Addition genügt.
Kommentare