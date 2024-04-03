Excel: nur eingeblendete Daten kopieren und einfügen

Angenommen, Sie haben eine Liste mit Stunden, die Ihr Team in ein Projekt investiert hat. Sie wollen die pro Tag geleisteten Stunden auflisten und genau diese Daten in ein anderes Tabellenblatt kopieren. Doch beim Kopieren kommen die ausgeblendeten Daten immer mit.

Wie Sie eine Gliederung erstellen, mit der Sie die Stunden pro Tag als Zwischenergebnisse auflisten können, lesen Sie hier «Excel: Zeitwerte pro Tag zusammenzählen».

Über diese Gliederung haben Sie die Zahlen so auf den Bildschirm gebracht, dass die gearbeiteten Stunden pro Kalenderdatum zusammengezählt werden und Sie nur noch die Tagestotale untereinander stehen haben.

So weit, so gut. Sie möchten genau diese Daten in ein anderes Tabellenblatt kopieren. Aber das Problem: Beim Einfügen klatscht Excel hartnäckig auch die Inhalte der ausgeblendeten Zellen hinein. Was nun?

Lösung: Das ist schnell behoben. Beim Einfügen der Daten gibt es zwar keine Option, die ausgeblendeten Zeilen wegzulassen. Aber beim Kopieren schon!

Und zwar so: Markieren Sie den sichtbaren Zellbereich, den Sie kopieren wollen. Gehen Sie im Reiter Start im Bereich Bearbeiten bei Suchen und Auswählen zu Inhalte auswählen. Aktivieren Sie in der neuen Dialogbox die Option «Nur sichtbare Zellen» und klicken Sie auf OK. Alternativ – und falls Sie sich das Tastenkürzel merken wollen – drücken Sie Alt+Shift+Komma.