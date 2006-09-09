Tipps & Tricks
Excel: Einträge ab einem bestimmten Datum farbig markieren
Dazu benötigen Sie keine Formel, da reicht eine "Bedingte Formatierung" aus. In Excel werden Datumsangaben in Form einer fortlaufenden Zahl gespeichert, also ist es am einfachsten, wenn Sie diese fortlaufende Zahl abfragen.
Diese Zahl wird angezeigt, wenn Sie eine Zelle, die ein Datum enthält, mit dem Format "Standard" formatieren. Auf diese Art erhalten Sie beispielsweise für das Datum "07.08.1970" die Zahl "25787". Sie brauchen also nur diese Zahl abzufragen.
Dazu rufen Sie "Format/Bedingte Formatierung" auf und geben dort die Abfrage "Zellwert ist größer als 25787" als Bedingung ein. Dem Ergebnis ordnen Sie ein Muster zu, z.B. die Farbe Rot. Daraufhin markiert Ihnen Excel alle Datumsangaben, die nach dem 7. August 1970 liegen, mit der Farbe Rot.
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