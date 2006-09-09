Excel: Einträge ab einem bestimmten Datum farbig markieren

Dazu benötigen Sie keine Formel, da reicht eine "Bedingte Formatierung" aus. In Excel werden Datumsangaben in Form einer fortlaufenden Zahl gespeichert, also ist es am einfachsten, wenn Sie diese fortlaufende Zahl abfragen.

Diese Zahl wird angezeigt, wenn Sie eine Zelle, die ein Datum enthält, mit dem Format "Standard" formatieren. Auf diese Art erhalten Sie beispielsweise für das Datum "07.08.1970" die Zahl "25787". Sie brauchen also nur diese Zahl abzufragen.