Excel: englische Funktion auf Deutsch eingeben

Excel kennt eine ganze Reihe von Sprachen. Und wenn Sie vom Nutzer einer englischen Excel-Version eine *.xlsx-Datei zugestellt bekommen, kann Ihr deutschsprachiges Excel damit normalerweise bestens umgehen. Die Funktionsnamen werden beim Öffnen übersetzt.

Aber beim nachträglichen Einfügen einer englischen Formel in ein deutschsprachiges Excel versteht Excel nur Bahnhof. Sie haben zum Beispiel bei der Suche nach einer Lösung für Ihr Excel-Problem eine vielversprechende Formel entdeckt. Allerdings stammt diese aus einem englischsprachigen Forum. Das bedeutet, dass Sie mit der Formel ein Problem haben, wenn Sie diese direkt in Ihr Excel einfügen oder eintippen.

Erstens strotzt die Formel vor lauter Kommas – während bei Ihnen vermutlich der Strichpunkt als Listentrennzeichen eingestellt ist. Ausserdem stehen die Funktionsbezeichnungen in Englisch drin. Etwas wie HOUR statt STUNDE können Sie noch selbst erahnen. Darauf, dass beispielsweise EOMONTH die Funktion MONATSENDE ist, kommen Sie möglicherweise schon nicht mehr. Und bei einer Funktion wie SUBSTITUTE wird es erst recht schwierig: Ist das jetzt im deutschsprachigen Excel die Funktion ERSETZEN oder WECHSELN?

Für einzelne Funktionen werden Sie teilweise schon unter https://de.excelfunctions.eu/ fündig. Suchen Sie dort einfach mittels Ctrl+F nach der englischen Bezeichnung, dann finden Sie die deutsche Entsprechung gleich nebenstehend.

Bei umfangreicheren Formeln hilft Ihnen sonst auch der Excel-Translator. Ein kostenloser Onlinedienst übersetzt aus verschiedenen Excel-Versionen die Formeln direkt in verschiedene Excel-Sprachen. Gleichzeitig bietet der Translator auch die Option, die Strichpunkte durch Kommas (oder umgekehrt) zu ersetzen.

Surfen Sie zum Excel-Translator. Wählen Sie die Excel-Version aus, z.B. Excel 2016. Fügen Sie im Feld Ausgangsformel die zu übersetzende Formel ein.

Wir haben hierfür als Beispiel ein Formelmonstrum mit SUBSTITUTE sowie vielen Kommas genommen.

Wählen Sie bei der Ausgangssprache z.B. Englisch, darunter die Zielsprache (Deutsch). Aktivieren Sie bei Bedarf Kommata durch Strichpunkte ersetzen. Schon gehts zu Übersetzen.