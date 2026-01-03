Excel: Erstell- und Speicherdatum der Datei in der gewünschten Zelle anzeigen

In Ihrer Excel-Tabelle würden Sie z.B. in Zelle D1 gerne das ursprüngliche Erstelldatum Ihrer Excel-Datei anzeigen. Und in H1 das letzte Speicherdatum, je nach Geschmack mit oder ohne Zeitangabe. Excel stellt hierfür leider keine einfache Formelfunktion bereit. Aber mit zwei kleinen VBA-Makros ist es ein Klacks.

Lösung: Öffnen Sie mit Alt+F11 den Visual-Basic-Editor. Doppelklicken Sie in der linken Spalte auf DieseArbeitsmappe.

Nur das Datum

Das erste Makro fügt das letzte Speicherdatum in die Zelle H1 ein. Ausserdem erscheint in Zelle D1 das Erstelldatum. Ändern Sie im Code die gewünschten Zielzellen, wenn die Erstell- bzw. Speicherdaten in einer anderen Zelle stehen sollen: