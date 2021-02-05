Excel und das ewige Erstelldatum «05.06.2015, 20:19 Uhr»

«Rechtsklick/Neu» ist schuld!

Allmählich dämmerte es der stutzig gewordenen Schreiberin. Sie fühlte sich an eine Geschichte mit Word erinnert, bei denen ebenfalls mittels Rechtsklick/Neu erstellte Dateien im Spiel waren. Es verhält sich so: Wenn Sie im Windows-Explorer via Rechtsklick/Neu/Microsoft Excel-Arbeitsblatt eine leere Excel-Datei erstellen, greift Excel bzw. Windows zu einer Vorlagendatei, die offenbar 2015 entstanden ist. Wollen Sie in der Excel-Datei hingegen von Anfang an das richtige Erstelldatum haben, dürfen Sie zum Erzeugen der Datei nicht die Rechtsklick/Neu-Methode verwenden. Stattdessen starten Sie Excel mit einer leeren Arbeitsmappe, fügen Inhalte ein und speichern die Datei.

Meistens achtet man sich überhaupt nicht aufs Datum, das Excel fürs Erstelldatum hält. Schliesslich ist meistens das letzte Speicherdatum relevant, das man vielleicht in eine Zelle oder in die Fusszeile packt. Oder man braucht das Datum für eine Suche im Windows-Explorer; und der schaut sowieso nur das richtige Erstelldatum an, nämlich sein eigenes. Aus kosmetischen Gründen oder um Verwirrungen zu vermeiden kann es dennoch hilfreich sein, das Datum an die Realität anzupassen.

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Falsches Datum richtigstellen