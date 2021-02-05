Bug des Monats
Excel und das ewige Erstelldatum «05.06.2015, 20:19 Uhr»
Die Autorin wunderte sich kürzlich wieder einmal sehr über Excel. Eine gerade erst am gleichen Tag erstellte Excel-Arbeitsmappe zeigte unter Datei/Informationen bei «Relevante Datumsangaben» hinter «Erstellt» den Datum- und Zeitstempel des 05.06.2015, 20:19. Auch eine weitere selbst erstellte Datei wies dasselbe Datum auf. Zahlreiche (aber nicht alle) Excel-Files, die sie daraufhin geprüft hat, zeigten dieses Datum.
Schaut man sich diese Dateien im Windows-Explorer an, sieht die Sache anders aus. Ein Rechtsklick auf eine der betroffenen Dateien, gefolgt von Eigenschaften zeigt im Reiter Allgemein das erwartete Datum, nämlich jenes von heute, wenn die Datei heute erstellt wurde. Ein Wechsel zum Reiter Details wiederum zeigt wieder das Datum vom Juni 2015.
«Rechtsklick/Neu» ist schuld!
Allmählich dämmerte es der stutzig gewordenen Schreiberin. Sie fühlte sich an eine Geschichte mit Word erinnert, bei denen ebenfalls mittels Rechtsklick/Neu erstellte Dateien im Spiel waren. Es verhält sich so: Wenn Sie im Windows-Explorer via Rechtsklick/Neu/Microsoft Excel-Arbeitsblatt eine leere Excel-Datei erstellen, greift Excel bzw. Windows zu einer Vorlagendatei, die offenbar 2015 entstanden ist. Wollen Sie in der Excel-Datei hingegen von Anfang an das richtige Erstelldatum haben, dürfen Sie zum Erzeugen der Datei nicht die Rechtsklick/Neu-Methode verwenden. Stattdessen starten Sie Excel mit einer leeren Arbeitsmappe, fügen Inhalte ein und speichern die Datei.
Meistens achtet man sich überhaupt nicht aufs Datum, das Excel fürs Erstelldatum hält. Schliesslich ist meistens das letzte Speicherdatum relevant, das man vielleicht in eine Zelle oder in die Fusszeile packt. Oder man braucht das Datum für eine Suche im Windows-Explorer; und der schaut sowieso nur das richtige Erstelldatum an, nämlich sein eigenes. Aus kosmetischen Gründen oder um Verwirrungen zu vermeiden kann es dennoch hilfreich sein, das Datum an die Realität anzupassen.
Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie das geht.
Falsches Datum richtigstellen
In der Bedienoberfläche von Excel und Windows suchen Sie vergeblich nach einer einfachen Möglichkeit, dieses Datum zu ändern. Etwa im Windows-Explorer im Reiter Details der Dateieigenschaften lassen sich zwar verschiedene Angaben ändern, etwa der Name des Autors, der Dokumentverwalter, Titel, Betreff und dergleichen (siehe Screenshot links). Aber der Zugang zu «Inhalt erstellt» bleibt Ihnen hier verwehrt; das Feld ist hier nicht beschreibbar.
Und doch ist es möglich. Auf diesen Hinweis ist die Autorin in einem uralten Thread in einem englischsprachigen Forum gestossen. Hier müssen Sie wieder zu VBA greifen; aber es ist kinderleicht und erfordert auch kein Speichern des Makro-Codes in der Datei.
So gehts: Öffnen Sie die betroffene Arbeitsmappe. Unter Datei/Informationen finden Sie jetzt noch das alte Erstelldatum, mutmasslich den 05.06.2015, 20:19. Klicken Sie oben links auf den Zurück-Pfeil.
Öffnen Sie mit Alt+F11 den VBA-Editor. In der linken Spalte klappen Sie bei Ihrer Datei (hier: Test.xlsx) den Zweig Microsoft Excel Objekte auf und doppelklicken auf DieseArbeitsmappe, damit sich ein leeres Code-Fenster öffnet.
Wichtig: Sie werden das passende Makro (allenfalls mit angepasstem Datum) in der Datei nur einmal ausführen und dann gleich wieder löschen. Lesen Sie hierfür den Absatz «Ausführen und löschen».
Jetzt haben Sie verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was für ein Datum Sie brauchen. Kopieren Sie den Code der gewünschten Makrovariante hinein, allenfalls mit angepasstem Datumscode.
Datum von heute: Soll die Arbeitsmappe das heutige Datum als Erstelldatum erhalten? Dann greifen Sie zu diesem Code:
Sub ChangeDate()ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Creation Date") = DateEnd Sub
Bestimmtes Datum: Soll es ein bestimmtes Datum sein? Sie können das Datum nicht im für uns gängigen Format einfügen. Sie müssen zum Datumszähler von Excel greifen. Sie ermitteln diesen Code aber sehr einfach. Schieben Sie das VBA-Fenster kurz zur Seite, damit Sie die Excel-Tabelle sehen. Suchen Sie sich in Ihrer Tabelle eine unbenutzte Zelle und tippen Sie das gewünschte Datum ein, allenfalls gleich mit der Zeitangabe, etwa so: 31.12.2020 14:00:00. Drücken Sie Enter, zeigt Excel das Datum. Klicken Sie mit rechts auf die Zelle und wählen Sie Zellen formatieren. Wechseln Sie die Kategorie zu Standard (ganz oben) und klicken Sie auf OK.
Sie sehen, dass Ihr eingegebener Zeitstempel 31.12.2020 14:00:00 jetzt zu einem Datumscode wie beispielsweise 44196.5833333333 wird. Diesen brauchen Sie. Tippen Sie ihn ab oder kopieren Sie ihn aus dem Formelfeld Ihrer Datumszelle. Fügen Sie ihn im folgenden Makrocode anstelle unseres Beispiel-Datumscodes ein. Die Zelle, in der Sie das Datum ermittelt haben, können Sie in Ihrer Excel-Tabelle wieder leeren.
Damit sieht das Makro für unser Beispieldatum 31.12.2020 14:00:00 wie folgt aus; den Zeitstempelcode 44196.5833333333 müssen Sie darin natürlich durch den ersetzen, den Sie vorhin für Ihr gewünschtes Datum ermittelt haben:
Sub ChangeDate()ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Creation Date") = 44196.5833333333End Sub
Automatisch das Windows-Erstelldatum nehmen: Nun ist Obiges aber etwas aufwändig, wenn Sie das Excel-Erstelldatum bloss ans tatsächliche Datei-Erstelldatum angleichen wollen, besonders, wenn es mehrere Dateien betrifft. Das Makro, um das Excel-Erstelldatum ans Datei-Erstelldatum anzupassen sieht etwas anders aus, weil es sich via Windows-Scripting-Host erst die Info zum Datei-Erstelldatum holen muss:
Sub ErstellDatumAnpassen() Dim fso As Object Dim datei As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set datei = fso.GetFile(ActiveWorkbook.FullName)ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Creation Date") = datei.DateCreated Set datei = Nothing Set fso = NothingEnd Sub
Ausführen und löschen: Egal, für welche Makro-Variante Sie sich entschieden haben, das Vorgehen jetzt ist bei allen dreien gleich. Nach dem Hineinkopieren des Makrocodes setzen Sie den Cursor im Code-Feld mittels Ctrl+Home (Strg+Pos1) ganz an den Anfang des Codes. Klicken Sie oberhalb des eingefügten Makrocodes einmal aufs unscheinbare grüne Abspielsymbol für Sub/UserForm ausführen.
Auch wenn das Makro jetzt nichts für Sie Sichtbares getan hat, können Sie den Makrocode wieder löschen: Ctrl+A und Delete bzw. Strg+A und Lösch-Taste. Schliessen Sie das VBA-Fenster. Öffnen Sie wieder via Datei die Informationen. Ein Blick in «Relevante Datumsangaben» zeigt: Das Datum wurde angepasst. (PCtipp-Forum)
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