Excel: Format für Hundertstelsekunden

Das funktioniert aber leider nur mit Windows-Ländereinstellung «Deutsch (Deutschland)», nicht aber mit «Deutsch (Schweiz)». Und übrigens auch dann nicht, wenn Sie anstelle des Kommas einen Punkt zum Abtrennen der Hundertstelsekunden verwenden. Versuchen Sie es mal: Öffnen Sie die Systemsteuerung, gehen Sie zu Zeit, Sprache und Region/Region bzw. Region und Sprache. Stellen Sie die Sprache im Reiter Format auf «Deutsch (Deutschland)» um und klicken Sie auf OK. Starten Sie allenfalls Excel neu. Jetzt könnten Sie tatsächlich die Zellen via Benutzerdefiniert auf hh:mm:ss,00 formatieren und die Zeiten inklusive Hundertstelsekunden eingeben. Und Sie können damit sogar rechnen.

Aber das ist eine blöde Idee! Es darf nicht sein, dass man wegen einer einzigen bestimmten Aufgabe in einem einzigen Programm die systemweite Länderformateinstellung auf den Kopf stellen soll. Das finden wir auch.

Lösung: Und es ist sonst nicht unsere Art, bei Problemen im einen Programm einfach das Ausweichen auf ein anderes zu empfehlen. Hier machen wir aber eine Ausnahme.

Nehmen Sie LibreOffice Calc. Das ist Bestandteil der kostenlosen, quelloffenen Office-Suite LibreOffice. Das lässt sich von https://de.libreoffice.org herunterladen und installieren. Und damit geht es ohne Klimmzüge mit den Ländereinstellungen: