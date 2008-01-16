16. Jan 2008
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel-Formel für Minimum und Maximum
Problem: Ich möchte bei einer Multiplikation das Resultat mit einem Minimum und Maximum-Wert einschränken. Meine Versuche mit «Min», «Untergrenze» etc. blieben erfolglos. Wer weiss Rat?
Lösung: Greifen wir am besten zu einem Beispiel:
5 * 1.50 = 7.50, das Minimum soll aber 10.00 betragen.
80 * 1.50 = 120.00, das Maximum soll aber 100.00 betragen.
In C2 steht die Menge (z.B. 5) und in D2 der Preis (z.B. 1.50). A2 enthält die Multiplikation aus Menge und Preis (C2*D2):
Versuchen Sie es mit dieser Formel, die Sie z.B. in B2 eintragen:
=MAX(10;MIN(A2;100))
Hierbei stellen die «10» und die «100» die jeweiligen Min/Max-Werte dar. (PCtipp-Forum)
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