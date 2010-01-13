Excel: Formel für Zahlungserinnerung

Lösung: Wenn das Datum in B2 steht, dann versuchen Sie es in B3 mit folgender einfachen Formel:

=WENN(HEUTE()>(B2+33);"Mahnung!";"")

Sie können das Ganze auch noch weiter ergänzen, siehe Screenshot. In Spalte D füllen wir das Datum eines allfälligen Zahlungseingangs aus. Jetzt prüfen wir zuerst mit ISTLEER, ob nicht schon bezahlt wurde, andernfalls wird «bezahlt» ausgegeben. Falls die Zelle leer ist (noch nicht bezahlt), dann wird mit der oben erwähnten Formel das Datum geprüft und je nach dem entweder «Mahnung!» oder «Frist läuft» ausgegeben. Das wäre dann diese Formel, siehe auch Screenshot:

=WENN(ISTLEER(D2);WENN(HEUTE()>(B2+33);"Mahnung!";"Frist läuft");"bezahlt")

So können Sie verschiedene Fälle abfangen. Die Formeln funktionieren exakt gleich übrigens auch in OpenOffice.org Calc. (PCtipp-Forum)