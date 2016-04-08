Excel: Formeln sperren, Dateneingaben zulassen

Lösung: Eine solche Funktion ist in Excel seit langer Zeit fix eingebaut. Mehr noch: Im Prinzip sind alle Zellen bereits standardmässig geschützt. Knipsen Sie diesen Schutz in Ihrer Datei global an, entfernen Sie aber den Zellschutz vorher aus den Zellen, die Sie nicht schützen wollen. Das geht wie folgt.

Erst Zellen freischalten: Öffnen Sie Ihre Excel-Datei. Markieren Sie die Zellen, die durch Ihre Kollegen bearbeitet werden dürfen. Ein Tipp hierzu: Wenn es sich nicht um zusammenhängende Zellen handelt, können Sie auch Ctrl (DE: Strg) drücken und gedrückt halten und mit der Maus eine Zelle nach der anderen anklicken. Klicken Sie mit Rechts drauf und gehen Sie zu Zellen formatieren. Wechseln Sie zum Reiter Schutz und entfernen Sie das Häkchen bei «Gesperrt». Übernehmen Sie mit OK.