Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
8. Apr 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Formeln sperren, Dateneingaben zulassen

Problem: Sie teilen eine Tabelle mit Kollegen. Da nicht alle in Excel sattelfest sind, wollen Sie nur Werte-Eingaben zulassen, aber die Formeln vor versehentlichem Löschen schützen.

Entfernen Sie zuerst den Schutz der Zellen, die bearbeitet werden dürfen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Eine solche Funktion ist in Excel seit langer Zeit fix eingebaut. Mehr noch: Im Prinzip sind alle Zellen bereits standardmässig geschützt. Knipsen Sie diesen Schutz in Ihrer Datei global an, entfernen Sie aber den Zellschutz vorher aus den Zellen, die Sie nicht schützen wollen. Das geht wie folgt.

Erst Zellen freischalten: Öffnen Sie Ihre Excel-Datei. Markieren Sie die Zellen, die durch Ihre Kollegen bearbeitet werden dürfen. Ein Tipp hierzu: Wenn es sich nicht um zusammenhängende Zellen handelt, können Sie auch Ctrl (DE: Strg) drücken und gedrückt halten und mit der Maus eine Zelle nach der anderen anklicken. Klicken Sie mit Rechts drauf und gehen Sie zu Zellen formatieren. Wechseln Sie zum Reiter Schutz und entfernen Sie das Häkchen bei «Gesperrt». Übernehmen Sie mit OK.

Entfernen Sie zuerst den Schutz der Zellen, die bearbeitet werden dürfen

 © Quelle: PCtipp.ch

Schutz aktivieren: Haben Sie den Zellschutz aus allen Zellen, in denen Sie direkte Eingaben erlauben wollen, entfernt? Wechseln Sie in Excel zum Reiter Überprüfen und klicken im Bereich «Änderungen» auf Blatt schützen. In einem neuen Fenster könnten Sie ein Kennwort eintippen, das zum Aufheben des Blattschutzes nötig wäre. Sie müssen es sich aber gut merken oder für sich (ausnahmsweise) irgendwo notieren. Es ist nicht zwingend nötig, ein Kennwort zu setzen; Sie können es auch leer lassen, wenn es nur um versehentliches Überschreiben der Formeln geht. 

Schalten Sie den Blattschutz ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Gleich darunter sind die Befugnisse der Anwender aufgelistet. Haken Sie an, was die Benutzer mit den geschützten Zellen tun dürfen. Vielleicht wollen Sie ja beispielsweise das Sortieren zulassen. Das Auswählen gesperrter und nicht gesperrter Zellen ist immer bereits aktiviert, weil dies dem Komfort dient und keine eigentliche Änderung des Zellinhalts bedeutet. So verhindern Sie lästige Fehlermeldungen. 

Sind die zulässigen Änderungen angehakt, klicken Sie auf OK und speichern Sie die Datei.

Wenn Sie nun in einer der gesperrten bzw. nicht von der Sperre befreiten Zellen eine Änderung vornehmen wollen, erscheint eine Fehlermeldung.

Diese Meldung erscheint beim Versuch, geschützte Zellen in einem Blatt mit aktiviertem Blattschutz zu editieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie können den Blattschutz jederzeit wieder aufheben. Wechseln Sie hierfür zu Überprüfen und klicken Sie bei «Änderungen» auf Blattschutz aufheben. Falls Sie ein Kennwort gesetzt haben, tippen Sie dieses ein. Und falls Sie den Schutz ohne Kennwort aktiviert hatten, sind die Änderungen sofort wieder möglich. 

Es sind unter Überprüfen im Bereich «Änderungen» noch fortgeschrittene Schutzmassnahmen möglich. Mit Benutzer dürfen Bereiche bearbeiten können Sie mehrere Bereiche definieren und mit verschiedenen Kennwörtern schützen. Je nach Kennwort wären dann mal diese, mal jene Zellen zum Überschreiben freigegeben. Alternativ können Sie Personen auswählen, die auf Ihrem PC ein Benutzerkonto haben und ihnen in der Tabelle verschiedene Berechtigungen geben. Meistens reicht aber der oben beschriebene, viel einfachere Weg. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Betriebssysteme Kummerkasten PC Software Zubehör Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare