Excel: Fortlaufende Nummerierung automatisch korrigieren

Excel kann nicht nur rechnen, sondern z.B. mit der Funktion «ANZAHL2»auch zählen. Setzen Sie den Cursor dorthin, wo Sie die Anzahl haben möchten, beispielsweise ans untere Ende der Tabelle. Nun lassen Sie Excel z.B. die Vornamen zählen, die bei uns in Spalte B stehen, siehe Screenshot. Wegen der Spaltentitel ist der oberste Eintrag in Spalte B2, der unterste ist im Moment in B49. Die Formel lautet daher so:

=ANZAHL2(B2:B49)

Falls Sie später Zeilen einfügen, passt sich die Formel automatisch an.

Möchten Sie die automatische Nummerierung trotzdem noch haben? Das geht so: Schreiben Sie in die erste Zeile Ihrer Nummerierungsspalte die Formel =ZEILE(). Damit gibt Excel automatisch die Zeilennummer aus. Da Sie in der ersten Zeile jedoch die Spaltenüberschriften haben, setzen Sie einfach noch ein -1 dahinter, also so, siehe auch den Screenshot, links: =ZEILE()-1

Kopieren Sie nun diese Formel herunter in die anderen Zellen der Spalte A. Schon haben Sie eine sich automatisch anpassende Nummerierung. (PCtipp-Forum)