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Gaby Salvisberg
21. Jan 2009
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Fortlaufende Nummerierung automatisch korrigieren

Problem: Ich habe eine Vereinsliste in Excel 2000. Damit ich immer weiss, wieviele Mitglieder der Verein hat, habe ich in der ersten Spalte eine Nummerierung. Mein Anliegen wäre: Diese sollte sich beim Löschen oder Einfügen eines Namens automatisch anpassen, d.h. korrigieren. Wie mache ich das?

Mit ANZAHL2 zählt Excel die Einträge

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Zum Ermitteln der Anzahl Datensätze (Mitglieder) benötigen Sie keine Nummerierung.

Mit ANZAHL2 zählt Excel die Einträge

 © Quelle: PCtipp.ch

Excel kann nicht nur rechnen, sondern z.B. mit der Funktion «ANZAHL2»auch zählen. Setzen Sie den Cursor dorthin, wo Sie die Anzahl haben möchten, beispielsweise ans untere Ende der Tabelle. Nun lassen Sie Excel z.B. die Vornamen zählen, die bei uns in Spalte B stehen, siehe Screenshot. Wegen der Spaltentitel ist der oberste Eintrag in Spalte B2, der unterste ist im Moment in B49. Die Formel lautet daher so:

=ANZAHL2(B2:B49)

Falls Sie später Zeilen einfügen, passt sich die Formel automatisch an.

Möchten Sie die automatische Nummerierung trotzdem noch haben? Das geht so: Schreiben Sie in die erste Zeile Ihrer Nummerierungsspalte die Formel =ZEILE(). Damit gibt Excel automatisch die Zeilennummer aus. Da Sie in der ersten Zeile jedoch die Spaltenüberschriften haben, setzen Sie einfach noch ein -1 dahinter, also so, siehe auch den Screenshot, links: =ZEILE()-1

Kopieren Sie nun diese Formel herunter in die anderen Zellen der Spalte A. Schon haben Sie eine sich automatisch anpassende Nummerierung. (PCtipp-Forum)

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