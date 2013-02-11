Excel-Funktionstasten auf HP-Notebook

Lösung: Bei uns klingelt tatsächlich etwas, wenn Sie die Stichwörter «HP-Notebook» und «Funktionstasten» erwähnen.

Versuchen Sie anstelle der Taste F4 einmal die Tastenkombination mit der blauen Fn-Taste, also Fn+F4.

Falls das funktioniert, dürfte auch auf Ihrem Notebook der Aktionstastenmodus eingeschaltet sein. Das ist eine HP-eigene Geschichte, die Sie aber ändern können. Lesen Sie in diesem Kummerkastenartikel, wie Sie das Verhalten der Funktionstasten umdrehen können. Danach ist bei F4 wieder die gewohnte Windows- oder Office-Funktion aktiv - und die HP-eigenen Funktionen werden erst in Kombination mit der Fn-Taste wirksam.

Das wird für die meisten Anwender auf Dauer sowieso die bessere Lösung sein. (PCtipp-Forum)