Excel: Gitternetz und individuelle Tabellenrahmen

Individuelle Tabellenrahmen anwenden

Ist das Gitternetz weg, betonen oder strukturieren Sie Ihre Tabelle optisch nach Ihrem eigenen Geschmack, indem Sie Ihre eigenen Tabellenrahmen setzen. Hierfür bietet Ihnen Excel zahlreiche Mittel: Linienstile wie gepunktet oder gestrichelt, verschiedene Liniendicken, bis hin zu individuellen Rahmenfarben.

Markieren Sie den Bereich, dem Sie einen Rahmen hinzufügen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Bereich und wählen Sie Zellen formatieren aus dem Kontextmenü. Gehen Sie zum Reiter Rahmen im Dialogfenster «Zellen formatieren». Wählen Sie einen Rahmenstil aus der Liste der unter «Art» aufgeführten Linienvorlagen. Sie können den Linientyp mit ein paar Liniendicken-Varianten auswählen und die Farben ganz nach Ihrem Geschmack anpassen.

Tipp! In der Mitte des Rahmenfensters finden Sie eine Art Vorschau. Sobald Sie einen Rahmentyp und die gewünschte Farbe gewählt haben, klicken Sie direkt in dieser Vorschau auf jene Linien, die Sie im gewählten Stil gestalten wollen. Passt alles, bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.