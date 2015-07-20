Excel: Häufigkeit eines bestimmten Zeichens ermitteln

Angenommen, Sie haben eine Zelle mit diesem Inhalt: «Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz».

Wenn Sie herausfinden wollen, wie oft der Buchstabe «f» darin vorkommt, können Sie nicht zu ZÄHLENWENN greifen. Denn dieses wird als Resultat fröhlich melden: «Gar nicht» bzw. schlicht «0». Der Grund: ZÄHLENWENN vergleicht die gesamte Zeichenfolge. Und da in der Zelle eben nicht «f» steht, sondern viel mehr Text, scheitert der Vergleich.

Hier tut's aber ein ganz anderer Kniff. Kombinieren Sie zum Beispiel die Funktionen WECHSELN und LÄNGE.

Sie können nämlich die Länge bzw. die Gesamtanzahl der Zeichen in der Zelle nehmen und davon die Länge derselben Zelle abziehen, in der Sie sämtliche gesuchten Zeichen entfernt haben. Das ergibt dann diese Formel:

=LÄNGE(A1)-LÄNGE(WECHSELN(KLEIN(A1);"f";))

In dieser spielt es keine Rolle, ob Sie den Gross- oder Kleinbuchstaben «f» meinen.

Müssen Sie explizit die Anzahl der grossen bzw. kleinen «f» haben, dann können Sie die Funktion KLEIN weglassen und die gesuchte Variante des Buchstabens direkt verwenden. So sucht Excel nach kleinen «f»:

=LÄNGE(A1)-LÄNGE(WECHSELN(A1;"f";))

Und so nach grossen «F»:

=LÄNGE(A1)-LÄNGE(WECHSELN(A1;"F";))