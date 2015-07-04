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Gaby Salvisberg
4. Jul 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Hochzahlen (² und ³) schreiben und damit rechnen

Wie kann ich in Excel die Zahlen wie z.B. Quadrat- oder Kubikmeter im benutzerdefinierten Format als Hochzahl (m² und m³) schreiben?

Ein benutzerdefiniertes Format in Quadratmetern (m²)

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Markieren Sie die Zellen, denen Sie dieses Format zuweisen wollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und öffnen Sie Zellen formatieren.

Klicken Sie im Reiter Zahlen auf Benutzerdefiniert und darin auf ein Format, das etwa von den Dezimalstellen her am besten passt, wie z.B. 0.00. Fügen Sie im Feld «Typ» ein Leerzeichen sowie in Anführungs- und Schlusszeichen die Masseinheit ein. Das sieht dann so aus: 0.00 "m²".

Ein benutzerdefiniertes Format in Quadratmetern (m²)

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Krux auf Deutschschweizer Tastaturlayouts ist, hier überhaupt eine hochgestellte ² bzw. ³ hineinzubekommen. Denn die vom deutschen Tastaturlayout bekannten Tastenkombinationen AltGr+2 bzw. AltGr+3 klappen hier nicht.

Voilà!

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie könnten die hochgestellte Zahl entweder via Zeichentabelle aus dem Windows-Zubehör eingeben, sie aus einem bestehenden Dokument (z.B. diesem Artikel) kopieren oder - das ist wohl am professionellsten - den ANSI-Code verwenden: Drücken und halten Sie die (linke) Alt-Taste und tippen Sie auf dem Ziffernblock die Zahlenfolge 0178 ein. Damit erhalten Sie eine hochgestellte 2 (²). Mit Alt+0179 ist es eine hochgestellte 3 (³).

Allgemein zum Thema ASCII- bzw. ANSI-Code siehe auch diesen Kummerkasten-Artikel. (PCtipp-Forum)

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