Excel: Hochzahlen (² und ³) schreiben und damit rechnen

Lösung: Markieren Sie die Zellen, denen Sie dieses Format zuweisen wollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und öffnen Sie Zellen formatieren.

Klicken Sie im Reiter Zahlen auf Benutzerdefiniert und darin auf ein Format, das etwa von den Dezimalstellen her am besten passt, wie z.B. 0.00. Fügen Sie im Feld «Typ» ein Leerzeichen sowie in Anführungs- und Schlusszeichen die Masseinheit ein. Das sieht dann so aus: 0.00 "m²".