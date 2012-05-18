Excel: Höchst- und Tiefstwert markieren

Lösung: Wir zeigen es am Beispiel von Spalte B, welches in unserer Tabelle die erste Produktspalte ist. Markieren Sie die Zellen von B2 bis B11. Im Reiter Start klappen Sie bei den «Formatvorlagen» die Bedingte Formatierung auf und gehen zu Regeln verwalten. Klicken Sie auf Neue Regel und wählen «Nur Zellen formatieren, die enthalten». Wählen Sie im ersten Feld gleich «Zellwert» aus und im zweiten «gleich». Tragen Sie die Formel wie folgt ein: =MIN(B$2:B$11)

Darunter legen Sie via Formatieren das gewünschte Zellformat für «billigster» aus, also zum Beispiel unter Ausfüllen eine grüne Farbe. Klicken Sie auf OK, gehen Sie erneut zu Neue Regel und verwenden aber diese Formel - und natürlich eine rote Farbe: =MAX(B$2:B$11)