Excel: Horizontaler Scrollbalken bleibt weg – trotz korrekter Einstellungen

Lösung: Bei der betroffenen Datei half der obige Tipp aber nichts. Erst ein persönlicher Blick der Autorin förderte zu Tage, was das Problem war. Der Balken war nämlich da, aber aufs Minimum verkleinert, siehe kleines Bild links, in dem wir drei unscheinbare Punkte in der unteren rechten Ecke des Excel-Fensters markiert haben. Diese sind eigentlich der linke Rand des horizontalen Scrollbalkens. Die Lösung besteht einfach darin, per Maus diese drei Punkte zu schnappen und nach links zu ziehen.

Und schon ist der Scrollbalken wieder zurück.