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Gaby Salvisberg
20. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

So ein fieser Excel-Streich!

Excel: Horizontaler Scrollbalken bleibt weg – trotz korrekter Einstellungen

Obwohl beide Scrollbalken in den Einstellungen der Excel-Datei aktiviert waren, fehlte der horizontale Scrollbalken weiterhin. Was war passiert?

Die waagrechte Scroll-Leiste ist verschwunden

© (Quelle: PCtipp.ch)

Der kürzliche Hilferuf aus dem Bekanntenkreis der Autorin lautete etwa so: «Hilfe, mein horizontaler Scrollbalken in Excel fehlt immer noch!». Dabei hatten wir doch gerade erst diesen Tipp, wie man ausgeblendete horizontale oder vertikale Scrollbalken in Excel wieder einblendet.

Kaum zu sehen, aber diese drei Punkte bringen die Lösung

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Bei der betroffenen Datei half der obige Tipp aber nichts. Erst ein persönlicher Blick der Autorin förderte zu Tage, was das Problem war. Der Balken war nämlich da, aber aufs Minimum verkleinert, siehe kleines Bild links, in dem wir drei unscheinbare Punkte in der unteren rechten Ecke des Excel-Fensters markiert haben. Diese sind eigentlich der linke Rand des horizontalen Scrollbalkens. Die Lösung besteht einfach darin, per Maus diese drei Punkte zu schnappen und nach links zu ziehen.

Und schon ist der Scrollbalken wieder zurück.

Da ist er ja wieder, der Schlingel!

 © Quelle: PCtipp.ch

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