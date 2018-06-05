Excel: horizontales AutoAusfüllen

In der Tat bietet Excel den erwähnten einfachen Trick nur fürs AutoAusfüllen untereinander liegender Zellen. Es gibt aber keinen Shortcut, um eine Formel in weitere nebeneinander liegende Zellen zu kopieren, hier etwa die Formel aus B5 nach C5 bis K5. Natürlich werden Sie das manuell machen: Das kleine grüne Anfasserviereck in B5 per Maus schnappen und nach rechts ziehen.

Lösung: Wer sehr häufig Formeln nach rechts ausfüllen muss und hierbei mit vielen Spalten arbeitet, dürfte sich über etwas Makrounterstützung für diese Aufgabe freuen.

Rufen Sie mit Alt+F11 den VBA-Editor auf den Plan. Doppelklicken Sie in der linken Spalte auf jene Arbeitsmappe, in der Sie Ihre Makros verwalten. Das ist üblicherweise Personal.xlsb und liegt in einem Vorlagenordner. Fügen Sie den Makrocode ein.