Excel: Hyperlink per Formel erstellen

Lösung: Sie haben in Spalte A Begriffe, die Sie gerne mit den zugehörigen Links in Spalte B hinterlegen wollen. Tatsächlich geht das sogar sehr einfach; die Funktion dazu heisst Hyperlink und steht sowohl in Excel als auch in OpenOffice.org/LibreOffice zur Verfügung.

Das gibt z.B. für die Zelle C2 diese Formel: =HYPERLINK(B2;A2)

Der erste Wert (z.B. B2) gibt die Zelle an, aus der Sie den Hyperlink holen, der zweite (A2) ist der so genannte «Friendly Name», also Ihr Stichwort aus Spalte A. Die Formel lässt sich zum Ausfüllen der Spalte wie üblich einfach nach unten kopieren. (PCtipp-Forum)