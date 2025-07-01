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Gaby Salvisberg
1. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Dateneingabe

Excel im Browser schreibt Komma statt Punkt

Beim Erfassen von Kalenderdaten oder Beträgen stellen Sie fest, dass Ihr Ziffernblock in Excel im Webbrowser ein Komma ausgibt anstelle des Dezimalpunktes.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Ziffernblock auf Schweizer Tastaturen gibt normalerweise einen Dezimalpunkt aus – sehr praktisch fürs bequeme Erfassen von Währungsbeträgen oder Kalenderdaten. Bei Ihnen tut er dies zwar in allen lokal installierten Programmen, aber nicht in Excel Online, also in jenem Excel aus Office 365, das Sie im Browser verwenden. Der Versuch, dies via Zahnradsymbol zu ändern, schlägt fehl, denn dort ist unter Sprache und Zeitzone schon alles korrekt auf Deutsch (Schweiz) eingestellt.

Lösung: Verwirrenderweise kennt Excel Online zwei Stellen fürs Anpassen von Spracheinstellungen. Und die können einander durchaus widersprechen. Klicken Sie auf Datei/Optionen und benutzen Sie Regionale Formateinstellungen.

Zusätzlich zu jenen via Einstellungen (Zahnrad-Symbol) finden Sie auch unter Datei/Optionen nochmals Regionseinstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie werden vermutlich feststellen, dass hier noch Deutsch (Deutschland) eingestellt ist. Schalten Sie auf Deutsch (Schweiz) um und klicken Sie auf Ändern. Ab sofort erscheinen auch in Excel Online Dezimalpunkte, wenn Sie den Punkt auf dem Ziffernblock benutzen.

Stellen Sie sicher, dass hier «Deutsch (Schweiz)» gewählt ist

 © Quelle: PCtipp.ch

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