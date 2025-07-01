Excel im Browser schreibt Komma statt Punkt

Der Ziffernblock auf Schweizer Tastaturen gibt normalerweise einen Dezimalpunkt aus – sehr praktisch fürs bequeme Erfassen von Währungsbeträgen oder Kalenderdaten. Bei Ihnen tut er dies zwar in allen lokal installierten Programmen, aber nicht in Excel Online, also in jenem Excel aus Office 365, das Sie im Browser verwenden. Der Versuch, dies via Zahnradsymbol zu ändern, schlägt fehl, denn dort ist unter Sprache und Zeitzone schon alles korrekt auf Deutsch (Schweiz) eingestellt.

Lösung: Verwirrenderweise kennt Excel Online zwei Stellen fürs Anpassen von Spracheinstellungen. Und die können einander durchaus widersprechen. Klicken Sie auf Datei/Optionen und benutzen Sie Regionale Formateinstellungen.