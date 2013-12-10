Excel: Inhalt mehrfach einfügen

Das Aufbauen einer Tabelle oder Liste in Excel kann ziemlich mühsam sein. Wenn Sie mehrere Zellen mit demselben Inhalt füllen müssen, heisst es Kopieren, Klicken, Einfügen, Klicken, Einfügen usw.

Das geht auch schneller: Kopieren Sie den mehrfach zu verwendenden Inhalt einmal, z.B. indem Sie die Zelle, in der er steht, anklicken und Ctrl+C (Strg+C) drücken. Halten Sie nun die Ctrl-Taste (Strg-Taste) gedrückt und klicken Sie nacheinander all jene Zellen an, in welchen der kopierte Inhalt landen soll.

Drücken Sie jetzt einmal Ctrl+V (Strg+V), dann fügt Excel den Inhalt in alle markierten Zellen ein.

Geht es um Zellen, die sich immer wieder einmal in gleichem Masse ändern? Dann reicht es sowieso, den Inhalt nur einmal in eine Zelle zu schreiben, zum Beispiel in Zelle B2. In die anderen Zellen, die denselben Inhalt zeigen sollen, tippen Sie jetzt die kleine Formel: =$B$2 ein. Dank der eingefügten $-Zeichen gilt der Verweis auf B2 als absolut.

Wermutstropfen: Im Gegensatz zu reinen Werten (Zahlen, Texten) können Sie eine kopierte Formel nicht in mehrere markierte Zellen gleichzeitig einfügen.