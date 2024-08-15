Excel: Intelligente Tabelle wird nicht erweitert

Excel können Sie grundsätzlich auf zwei Arten verwenden. Entweder tippen Sie direkt in die Zellen im Arbeitsblatt, formatieren die Zellen selbst und füllen auch die Formeln manuell aus, sobald sich der Umfang der Tabelle vergrössert. Oder Sie greifen via Einfügen zu Tabelle, um eine «intelligente», sprich automatische Tabelle zu verwenden.

Letztere hat ein paar Vorteile: Zum einen sind in den Spaltentiteln direkt schon Filter- und Sortierfunktionen enthalten. Zudem bekommt die Tabelle automatisch Formatierungen wie hervorgehobene Spaltentitel und abwechselnd gefärbte Zeilen. Und normalerweise werden hinzugefügte Spalten oder Zeilen automatisch in die Tabelle integriert, womit auch Formeln automatisch ergänzt werden, sobald die Tabelle wächst.

Aber was, wenn das nicht funktioniert? Was, wenn Excel neue Zeilen oder Spalten nicht mehr automatisch in Ihr Tabellenobjekt aufnimmt?