Einstellungssache
Excel: Intelligente Tabelle wird nicht erweitert
Excel können Sie grundsätzlich auf zwei Arten verwenden. Entweder tippen Sie direkt in die Zellen im Arbeitsblatt, formatieren die Zellen selbst und füllen auch die Formeln manuell aus, sobald sich der Umfang der Tabelle vergrössert. Oder Sie greifen via Einfügen zu Tabelle, um eine «intelligente», sprich automatische Tabelle zu verwenden.
Letztere hat ein paar Vorteile: Zum einen sind in den Spaltentiteln direkt schon Filter- und Sortierfunktionen enthalten. Zudem bekommt die Tabelle automatisch Formatierungen wie hervorgehobene Spaltentitel und abwechselnd gefärbte Zeilen. Und normalerweise werden hinzugefügte Spalten oder Zeilen automatisch in die Tabelle integriert, womit auch Formeln automatisch ergänzt werden, sobald die Tabelle wächst.
Aber was, wenn das nicht funktioniert? Was, wenn Excel neue Zeilen oder Spalten nicht mehr automatisch in Ihr Tabellenobjekt aufnimmt?
Lösung: Gehen Sie in Excel zu Datei/Optionen/Dokumentprüfung. Klicken Sie auf AutoKorrektur-Optionen. Wechseln Sie in den Reiter AutoFormat während der Eingabe. Mindestens das zweite und dritte Kästchen sollte aktiviert sein. Falls nicht, holen Sie es nach: «Neue Zeilen und Spalten in die Tabelle einschliessen» sowie «Formeln in Tabellen füllen, um berechnete Spalten zu erstellen». Klicken Sie in beiden Fenstern auf OK.
Die bereits hinzugefügten Daten werden jetzt zwar leider nicht nachträglich automatisch ins Tabellenobjekt aufgenommen. Aber wenn Sie die Zeile leeren, auf die erste Zelle der letzten integrierten Zeile gehen (in unserem Fall auf «Beispiel16»), Enter drücken und die Erfassung wieder aufnehmen, werden Ihre Eingaben wieder zur Tabelle hinzugefügt, erkennbar an der Formatierung. (PCtipp-Forum)
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