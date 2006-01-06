Excel: Jahreskalender erstellen

Es gibt für Excel bereits vorgefertigte Programme, die das für Sie erledigen. Eines davon finden Sie auf der Seite "MS Datec" [1]. Sie können sich dort die Datei für die Erstellung des Kalenders herunterladen. Danach brauchen Sie die Datei nur zu entpacken und in Ihrem Excel aufzurufen. Es erscheinen einige Möglichkeiten für die Einstellung. Sobald Sie Ihre Einstellungen festgelegt haben, können Sie den Kalender erstellen. Das Programm ist für private Nutzung kostenlos.