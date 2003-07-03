Excel: Ist die Kalenderwoche gerade oder ungerade?

Dafür können Sie die Excel-Funktionen ISTGERADE() bzw. ISTUNGERADE() verwenden.

Das Ergebnis dieser beiden Funktionen ist entweder die Ausgabe "WAHR" oder "FALSCH".

Dieses Ergebnis können Sie abfragen und damit Ihre Sitzungen festlegen.

Geben Sie in der ersten Spalte die Kalenderwochen ein und in der zweiten die Funktion ISTGERADE():