3. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Ist die Kalenderwoche gerade oder ungerade?
Wie kann ich mit Excel festellen, ob die Kalenderwoche (oder eine Zahl) gerade oder ungerade ist? Bei geraden KW (Zahl) soll ein Wert (Sitzung) ausgegeben werden.
Dafür können Sie die Excel-Funktionen ISTGERADE() bzw. ISTUNGERADE() verwenden.
Das Ergebnis dieser beiden Funktionen ist entweder die Ausgabe "WAHR" oder "FALSCH".
Dieses Ergebnis können Sie abfragen und damit Ihre Sitzungen festlegen.
Geben Sie in der ersten Spalte die Kalenderwochen ein und in der zweiten die Funktion ISTGERADE():
In der dritten Spalte fragen Sie nun das Ergebnis aus Spalte B durch eine WENN-Abfrage ab:
Sie können das Ganze natürlich auch ohne die Hilfsspalte bewerkstelligen und die Abfrage gleich
in Spalte B vornehmen:
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