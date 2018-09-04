Excel: Kalenderwoche wird falsch berechnet

Sei es für einen Putzplan, sei es für sonstige im Wochenturnus rotierende Aufgaben: Es gibt viele Gründe, in Excel immer wieder mal zur Funktion KALENDERWOCHE zu greifen. Das Problem ist aber, dass Excel aus schweizerischer bzw. europäischer Sicht «falsche» Zahlen ausspuckt.

Warum falsche Wochennummern?

Das liegt daran, dass Excel die amerikanische Wochennummern-Berechnung als Standard nimmt. Und die unterscheidet sich in zwei Punkten von der unsrigen: Für US-Amerikaner (und Leute in China, Japan, Israel und arabischen Staaten) beginnt die Woche am Sonntag – während bei uns der Montag als Wochenbeginn gilt. Zweitens bestehen Unterschiede dazu, welche denn überhaupt als erste Woche des Jahres gilt. In den USA ist jene Woche die erste, welche den 1. Januar enthält. Das kann zu einer ersten Kalenderwoche mit nur einem Tag führen, wenn der 1. Januar z.B. auf einen Samstag fällt. Im deutschsprachigen Raum hat man sich daher darauf geeinigt, dass man als «Kalenderwoche 1» jene bezeichnet, von der mindestens vier Tage im neuen Jahr liegen. Oder noch einfacher: Es ist jene Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.

Funktion (ISO)KALENDERWOCHE

Verwendet man die Funktion KALENDERWOCHE ohne weitere Parameter, greift Excel zum USA-Standard. Seit Excel 2007 gibt es aber einen Schalter, der die Formel mit dem europäischen System verwendet. Tippen Sie =KALENDERWOCHE(A2; ein, erscheint nach Eingabe des Strichpunkts ein Ausklappmenü, in welchem Sie das System 2 mit Wochenbeginn Montag auswählen – und dies ist der Schalter 21. Dies fügt den Schalter 21 auch zur Formel hinzu, sodass diese so lautet: =KALENDERWOCHE(A2;21). Hiermit klappt das schon bestens.