Excel: Kirchliche Feiertage per Formel ermitteln

Lösung: Dass der 1. Mai nicht am 2. Mai und der 1. August nicht am 31. Juli stattfindet, finden wir eine bequeme, weil einfach zu merkende Sache. Auch bei Weihnachten gibts keine rechnerischen Probleme, denn auch die finden exakt nach Kalenderdatum statt.

Aber was ist mit Karfreitag und Ostern? Mit Pfingsten und Fronleichnam? Die meisten kirchlichen Feiertage richten sich nach den Ostern aus. Im Prinzip braucht man also «nur» den Ostersonntag zu finden und kann die anderen daraus ableiten.

Und eigentlich klingt es ja supereinfach: Es ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Und schon geht die Rechnerei los. Die Wikipedia erklärt hier, was die Gausssche Osterformel ist. Und hier sind wir auf die praktischen Hinweise zur Berechnung mittels Excel gestossen. Die sollten fürs erste reichen – und zwar bis ins Jahr 8702, wenn Sie wollen.

Los gehts!

In der Zelle A1 tippen Sie das Jahr ein, also z.B. 2015.

In Zelle A3: =GANZZAHL(A1/100)

In Zelle A4: =REST(19*REST(A1;19)+A3-GANZZAHL(A3/4)-GANZZAHL((A3-GANZZAHL((A3+8)/25)+1)/3)+15;30)

In Zelle A5: =REST(32+2*REST(A3;4)+2*GANZZAHL(REST(A1;100)/4)-A4-REST(REST(A1;100);4);7)

In Zelle A6: =A4+A5-7*GANZZAHL((REST(A1;19)+11*A4+22*A5)/451)+22

Nun tippen wir z.B. in A8 «Ostern» ein und setzen in B8 die Formel:

=TEXT(WENN(A6-31 < 1;A6;A6-31);"0#")&"."&WENN(A6 > 31;"04.";"03.")&A1

Im Jahr 2015 entpuppt sich der 5.4.2015 als Ostersonntag. Jetzt lassen sich die folgenden Feiertage aufgrund des Ostersonntags berechnen:

Altweiber: =B8-52

Rosenmontag: =B8-48

Karfreitag: =B8-2

Ostermontag: =B8+1

Himmelfahrt: =B8+39

Pfingstsonntag: =B8+49

Pfingstmontag: =B8+50

Fronleichnam: =B8+60