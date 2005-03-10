Excel: Klammern um Ergebnis

Viel eleganter geht es aber über die Formatierungen. Gehen sie über "Format / Zellen" in die Zelleneigenschaften der Ergebniszelle. Unter dem Tab "Zahlen" in der Liste "Kategorie" wählen sie "Benutzerdefiniert". Wenn sie noch irgendwelche Vorstellungen haben, wie die Zahl aussehen soll, können sie nun in der rechten Liste ein Format auswählen. Sie können aber auch nur die "0" eingeben. Dann geben wir vor und hinter dem Format-String im Feld "Typ" zwei Klammer in Anführungszeichen ein. Bei sieht das dann so aus:

Oben unter "Beispiel" sehen sie dann auch gleich, wie die fertige Zelle aussehen wird.