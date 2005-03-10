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PCtipp Redaktion
10. Mär 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Klammern um Ergebnis

In Zelle D22 und D26 stehen zwei Zahlen. Die Differenz der beiden Zahlen wird in Zelle E26 mit der Summen-Formel bestimmt. Wie kann ich nun die Zahl in E26 in Klammer setzen? (zB. (-6))
© Quelle: PCtipp.ch

Für das Problem gibt es zwei verschiedene Lösungen: Eine elegante und eine holprige. Bei der holprigen und etwas unflexiblen Lösung können die Klammern in die Formel eingebaut werden. Das sähe dann etwa so aus: "=&quot;(&quot; & SUMME(A1:A2) & &quot;)&quot;". Dann wird es natürlich schwierig in das Ergebnisfeld eine andere Formel oder eine andere Zahl einzutragen, da die Klammern immer übernommen werden müssen.

© Quelle: PCtipp.ch

Viel eleganter geht es aber über die Formatierungen. Gehen sie über "Format / Zellen" in die Zelleneigenschaften der Ergebniszelle. Unter dem Tab "Zahlen" in der Liste "Kategorie" wählen sie "Benutzerdefiniert". Wenn sie noch irgendwelche Vorstellungen haben, wie die Zahl aussehen soll, können sie nun in der rechten Liste ein Format auswählen. Sie können aber auch nur die "0" eingeben. Dann geben wir vor und hinter dem Format-String im Feld "Typ" zwei Klammer in Anführungszeichen ein. Bei sieht das dann so aus:

Oben unter "Beispiel" sehen sie dann auch gleich, wie die fertige Zelle aussehen wird.

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