Excel: Klassieren von Zahlen nach Grössenordnung

Lösung: Nehmen wir an, die Liste der Zahlen steht im Bereich A2 bis A515. In den Spalten C («von») und D («bis») haben Sie die zu zählenden Häufigkeiten definiert, also -151 bis -1000, -51 bis -150, -21 bis -50, -11 bis -20, -6 bis -10, -1 bis -5, Null, und dieselben Abstufungen im positiven Bereich bis 1000.

In der Spalte E möchten Sie die Häufigkeiten der dreizehn Gruppen aufgelistet haben. Zur Zählung eignet sich die Funktion ZÄHLENWENNS. Sie könnten nun für die negativen Zahlen inklusive der Null in E2 folgende Formel verwenden und bis zu E8 herunterziehen:

=ZÄHLENWENNS($A$2:$A$515;"<="&C2;$A$2:$A$515;">="&D2)

Für die positiven Zahlen ab E9 bis E14 diese:

=ZÄHLENWENNS($A$2:$A$515;">="&C9;$A$2:$A$515;"<="&D9)

Damit es aber bei einer einzigen Formel bleibt, verbinden Sie diese zwei mit einer WENN-Funktion:

=WENN(C2<=0;ZÄHLENWENNS($A$2:$A$515;"<="&C2;$A$2:$A$515;">="&D2);ZÄHLENWENNS($A$2:$A$515;">="&C2;$A$2:$A$515;"<="&D2))