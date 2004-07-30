Excel: Kopf- und Fusszeilen auf jeder Seite wiederholen

Bestätigen Sie Ihre gewünschten Einträge mit OK.

Sofern Sie mehrere Tabellenblätter in derselben Arbeitsmappe haben, für die Sie alle dieselben Kopf- und Fusszeilen vergeben wollen, markieren Sie alle Tabellenblätter innerhalb Ihrer Arbeitsmappe (1. Tabelle anklicken, STRG festhalten, dann die nächste Tabelle anklicken usw.) und wählen Sie dann den Menüpunkt "Ansicht/Kopf- und Fußzeile...", um die Kopf- und Fusszeilendaten einzugeben.

Wollen Sie die Ausgabe mit Zeilen- und Spaltenköpfen ergänzen, gehen Sie so vor, wie im Artikel "Ausdruck von Zeilen- und Spaltenköpfen im Excel auf jeder Seite" [1] beschrieben.