Excel: Warum lässt sich Monat/Jahr nicht automatisch ausfüllen?

Bei Ihnen steht vermutlich buchstäblich «Sept. 2021» in der Zelle; vielleicht haben Sie die Daten so aus einer anderen Anwendung importiert. Dies ist und bleibt aber Text, auch wenn Sie es via Benutzerdefinierte Formatierung als MMM. JJJJ formatieren.

Damit Excel (oder Calc) ein Kalenderdatum als solches erkennt und diese Daten richtig automatisch ausfüllt und sortiert, braucht es ein konkretes Datum. Mit Monat und Jahr lässt es sich leider nicht abspeisen. Bei reinen Monatsangaben greifen Sie besser jeweils zum Monatsersten, also in der ersten betroffenen Zelle zum 1. September 2021 oder zu 1.9.21, in der zweiten zum 1.10.21.

Sofern in den Zellen darunter alle Monate nacheinander vorkommen und keiner davon doppelt, können Sie diese Zellen nun automatisch ausfüllen lassen. Damit die Darstellung sich wieder auf die abgekürzten Monate und das vierstellige Jahr ändert, markieren Sie die Zellen und wählen via Rechtsklick Zellen formatieren. Tippen Sie unter Benutzerdefiniert den Typ MMM. JJJJ ein. (PCtipp-Forum)