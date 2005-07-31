31. Jul 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Leere Zellen sollen nicht Null ergeben
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte den Inhalt der Zellen A1 und B1 addieren und das Ergebnis in Zelle C1 ausgeben. Beispiel: A1=1; B1=2;C1=3(Formel:=A1+B1) Aber wie sieht es aus, wenn A1 einen Wert enthält und B1 keinen Wert oder umgekehrt: A1 ohne Wert und B1 mit Wert? Und wenn A1 und B1 beide kein Wert haben? Ich möchte in Zelle C1 einfach keine «0» haben (Muster Tabelle).
Wenn in A1 oder B1 kein Wert steht, ergibt sich keinerlei Problem, denn dann ist das Ergebnis logischerweise der Wert aus der gefüllten Zelle. Sofern die gefüllte Zelle nicht ausgerechnet eine "0" enthält, kann das Ergebnis in Zelle C1 in diesen beiden Fällen nicht null sein.
Anders sieht es natürlich aus, wenn beide Zellen leer sind, dann ist das Ergebnis automatisch 0. Damit diese Null nicht angezeigt wird, gibt es in Excel eine kleine Einstellung. Diese finden Sie, wenn Sie "Extras/Optionen..." aufrufen und im Register "Ansicht" das Häkchen vor "Nullwerte" entfernen.
Bestätigen Sie die Änderung mit "OK", und wie von Geisterhand sind alle Nullen aus Ihrer Tabelle verschwunden.
Kommentare