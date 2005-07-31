Excel: Leere Zellen sollen nicht Null ergeben

Wenn in A1 oder B1 kein Wert steht, ergibt sich keinerlei Problem, denn dann ist das Ergebnis logischerweise der Wert aus der gefüllten Zelle. Sofern die gefüllte Zelle nicht ausgerechnet eine "0" enthält, kann das Ergebnis in Zelle C1 in diesen beiden Fällen nicht null sein.

Anders sieht es natürlich aus, wenn beide Zellen leer sind, dann ist das Ergebnis automatisch 0. Damit diese Null nicht angezeigt wird, gibt es in Excel eine kleine Einstellung. Diese finden Sie, wenn Sie "Extras/Optionen..." aufrufen und im Register "Ansicht" das Häkchen vor "Nullwerte" entfernen.