Excel: Leerzeile nach neuem Zelleninhalt

Lösung: Excel hat bietet bereits eine ähnliche Funktion. Vielleicht genügt dies ja schon. Erstellen Sie sicherheitshalber eine Kopie Ihrer Excel-Mappe, für den Fall, dass etwas schiefgeht.

Sortieren Sie Ihre Tabelle, falls nicht schon erledigt. Klicken Sie nun in die Spalte mit den Namen und öffnen Sie das Menü Daten/Teilergebnisse. Stellen Sie sicher, dass bei «Gruppieren» der Spaltentitel (z.B. «Name») ausgewählt ist.

Nach dem Klick auf OK wird automatisch eine weitere Spalte eingefügt, in der die Namen gruppiert sind. Dazu erscheint jeweils vor einem neuen Namen eine Leerzeile mit der Anzahl Einträge pro Name. Bei «Unter Verwendung von» wäre es auch möglich, andere Berechnungen durchzuführen.