Tipps & Tricks
Excel: Leerzeile nach neuem Zelleninhalt
Lösung: Excel hat bietet bereits eine ähnliche Funktion. Vielleicht genügt dies ja schon. Erstellen Sie sicherheitshalber eine Kopie Ihrer Excel-Mappe, für den Fall, dass etwas schiefgeht.
Sortieren Sie Ihre Tabelle, falls nicht schon erledigt. Klicken Sie nun in die Spalte mit den Namen und öffnen Sie das Menü Daten/Teilergebnisse. Stellen Sie sicher, dass bei «Gruppieren» der Spaltentitel (z.B. «Name») ausgewählt ist.
Nach dem Klick auf OK wird automatisch eine weitere Spalte eingefügt, in der die Namen gruppiert sind. Dazu erscheint jeweils vor einem neuen Namen eine Leerzeile mit der Anzahl Einträge pro Name. Bei «Unter Verwendung von» wäre es auch möglich, andere Berechnungen durchzuführen.
Möchten Sie jetzt nur die Leerzeilen haben, ohne die Formeln und Gruppierungselemente? Wenn Sie die Gruppierungsspalte nicht benötigen, können Sie sie jetzt wieder löschen. Die Leerzeilen bleiben erhalten. Falls Sie auch die Formeln mit den Teilergebnissen löschen wollen, markieren Sie die Spalte, öffnen Sie unter Bearbeiten den Punkt Gehe zu, klicken auf Inhalte und wählen Formeln. Die Formeln zwischen den Namen werden alle markiert und verschwinden, wenn Sie Delete drücken. Jetzt können Sie auf Wunsch auch die Gliederungselemente ausblenden: Öffnen Sie Daten/Gruppierung und Gliederung und wählen dort Gliederung entfernen.
In OpenOffice.org Calc funktioniert das Ganze übrigens genauso. (PCtipp-Forum)
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