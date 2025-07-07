Excel & LibreOffice: Blattname in einer Zelle ausgeben

Man würde von einem Tabellenkalkulations-Riesen wie Excel erwarten, dass er etwas so Triviales wie das Ausgeben des Blattnamens in einer Zelle mit einer einzigen simplen Funktion hinbekommt. Aber leider ist das nicht so einfach. Früher griff man hierfür in Excel teils sogar zu einem kleinen VBA-Makro, welches jedoch heute nicht mehr funktioniert.

Lösung: Der Excel-Fuchs Martin Weiss hat eine Formel gestrickt, mit der es ohne Makro geht. Wichtig ist einfach, dass Sie die Datei mindestens einmal gespeichert haben. Solange die Datei nicht gespeichert wurde, hat sie keinen Pfad und Dateinamen – und die Formel würde sofort auf die Nase fallen.

Voilà – hier ist die Formel. Sie müssen diese auch nicht anpassen. Fügen Sie diese einfach in jene Zelle ein, in welcher der Blattname erscheinen soll: