Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
7. Jul 2025
Lesedauer 3 Min.

Gar nicht so einfach

Excel & LibreOffice: Blattname in einer Zelle ausgeben

Überraschenderweise haben Excel und LibreOffice Calc keine simple Funktion, mit der man den Blattnamen in eine Zelle schreiben kann. Über einen kleinen Trick gehts doch.
Ein Excel-Arbeitsblatt mit dem Blattnamen in einer Zelle

Der Blattname in der Zelle mitsamt der zugehörigen Formel sieht dann z.B. so aus

© Quelle: PCtipp.ch

Man würde von einem Tabellenkalkulations-Riesen wie Excel erwarten, dass er etwas so Triviales wie das Ausgeben des Blattnamens in einer Zelle mit einer einzigen simplen Funktion hinbekommt. Aber leider ist das nicht so einfach. Früher griff man hierfür in Excel teils sogar zu einem kleinen VBA-Makro, welches jedoch heute nicht mehr funktioniert.

Lösung: Der Excel-Fuchs Martin Weiss hat eine Formel gestrickt, mit der es ohne Makro geht. Wichtig ist einfach, dass Sie die Datei mindestens einmal gespeichert haben. Solange die Datei nicht gespeichert wurde, hat sie keinen Pfad und Dateinamen – und die Formel würde sofort auf die Nase fallen.

Voilà – hier ist die Formel. Sie müssen diese auch nicht anpassen. Fügen Sie diese einfach in jene Zelle ein, in welcher der Blattname erscheinen soll:

=RECHTS(ZELLE("dateiname";A1);LÄNGE(ZELLE("dateiname";A1))-FINDEN("]";ZELLE("dateiname";A1)))

Der Blattname in der Zelle mitsamt der zugehörigen Formel sieht dann z.B. so aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Laut Kommentaren im Blog des Tabellenexperten hat es bei manchen Usern erst geklappt, nachdem man den Zellbezug A1 mit $A$1 fixiert hat. Ohne dies habe es sonst bei diesen in allen Blättern denselben Namen eingetragen. Dieses Phänomen konnte ich bei meinem Kurztest nicht reproduzieren. Es trat nur auf, wenn man den Bezug auf A1 komplett wegliess (das wäre dann: =RECHTS(ZELLE("dateiname");LÄNGE(ZELLE("dateiname"))-FINDEN("]";ZELLE("dateiname"))))

Sollte es bei Ihnen auftreten, versuchen Sie es auch einmal so:

=RECHTS(ZELLE("dateiname";$A$1);LÄNGE(ZELLE("dateiname";$A$1))-FINDEN("]";ZELLE("dateiname";$A$1)))

Die Idee dahinter: Die Funktion ZELLE mit dem Parameter «Dateiname» kennt auch den Namen des aktuellen Tabellenblatts. Dies können Sie nach einem Speichern Ihrer Datei ausprobieren, indem Sie in eine Zelle schlicht: =ZELLE("dateiname") schreiben. Excel spuckt den ganzen Pfad aus, inklusive Dateinamen und Tabellenblattnamen, z. B. so: «C:\Users\Test\[MonatsMappe.xlsx]Januar»

Wie Sie erkennen, befindet sich der Blattname am Ende der Angabe, direkt rechts einer schliessenden eckigen Klammer (]). Die wird in der obigen Formel mittels FINDEN gesucht, dann werden noch die überzähligen Teile per Formel weggeschnitten – und übrig bleibt der Blattname.

Wundern Sie sich nicht über den Bezug auf A1; Sie müssen diesen auch nicht anpassen. Ihn braucht es, damit sich die Formel auf jedem Blatt wieder neu auf ein Objekt (hier: eine Zelle) beziehen kann, das sich auf diesem Blatt befindet.

Und auch in LibreOffice Calc

In LibreOffice Calc funktioniert der gleiche Trick ebenfalls. Nur die Syntax unterscheidet sich ein klein wenig von jener in Excel. In Calc verwenden Sie die Formel so:

=RECHTS(ZELLE("Filename");LÄNGE(ZELLE("Filename"))-FINDEN("$";ZELLE("Filename")))

In LibreOffice gehts nach dem gleichen Prinzip, aber es ist in diesem Fall kein konkreter Zellbezug nötig

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier ist interessanterweise auch kein Bezug auf eine konkrete Zelle erforderlich.

(Ursprung 31.05.2013, letztes Update mit Ergänzung zu LibreOffice 22.07.2022)

Kommentare

Office Excel LibreOffice Microsoft Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare