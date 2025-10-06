Excel & LibreOffice: Daten noch schneller kopieren

Fürs Kopieren von Daten in Excel oder LibreOffice Calc gehen die meisten vermutlich so vor: Daten markieren, Ctrl+C (Strg+C) fürs Kopieren drücken, Zielzelle oder -bereich markieren und mit Ctrl+V (Strg+V) einfügen. Mit den folgenden zwei Tipps gehts noch einen Tick schneller.

Einfach drücken

Markieren Sie die zu kopierenden Daten und drücken Sie Ctrl+C. Pflanzen Sie den Cursor auf die Zielzelle und drücken Sie einfach einmal Enter. Es muss in diesem Fall also nicht Ctrl+V sein. Das verhält sich in Excel und LibreOffice Calc genau gleich. Voilà!

Plus: Diese Methode funktioniert auch, wenn Sie Daten von einem Blatt ins andere kopieren, was bei der nachfolgend beschriebenen Methode nicht klappt.

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