Zwei Minitipps
Excel & LibreOffice: Daten noch schneller kopieren
Fürs Kopieren von Daten in Excel oder LibreOffice Calc gehen die meisten vermutlich so vor: Daten markieren, Ctrl+C (Strg+C) fürs Kopieren drücken, Zielzelle oder -bereich markieren und mit Ctrl+V (Strg+V) einfügen. Mit den folgenden zwei Tipps gehts noch einen Tick schneller.
Einfach drücken
Markieren Sie die zu kopierenden Daten und drücken Sie Ctrl+C. Pflanzen Sie den Cursor auf die Zielzelle und drücken Sie einfach einmal Enter. Es muss in diesem Fall also nicht Ctrl+V sein. Das verhält sich in Excel und LibreOffice Calc genau gleich. Voilà!
Plus: Diese Methode funktioniert auch, wenn Sie Daten von einem Blatt ins andere kopieren, was bei der nachfolgend beschriebenen Methode nicht klappt.
Per Maus
Dieser Tipp unterscheidet sich in Excel und LibreOffice Calc ein klein wenig.
Excel: Markieren Sie die zu kopierenden Zellen. Halten Sie die Ctrl-Taste (Strg) gedrückt. Fahren Sie per Maus auf den Rand des markierten Bereichs, sodass ein ganz kleines Pluszeichen erscheint. Ziehen Sie den Rand des markierten Bereichs jetzt mit gedrückter Maustaste und weiterhin gedrückter Ctrl-Taste an den gewünschten Ort. Damit entsteht dort eine Kopie der Daten.
LibreOffice Calc: Das braucht etwas Übung. Markieren Sie die zu kopierenden Daten. Wie Sie feststellen, ist die erste der markierten Zellen (meistens die oberste) auch mit einem Rahmen umgeben. Fahren Sie per Maus auf die Zelle mit dem Rahmen und halten Sie die Maustaste gedrückt. Nehmen Sie jetzt zusätzlich die Ctrl-Taste hinzu, die Sie ebenfalls gedrückt halten. Ziehen Sie die zu kopierenden Zellen jetzt zum Zielort.
Kommentare