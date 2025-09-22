Excel & LibreOffice: Datumsreihe ohne Wochenende ausfüllen

Jetzt aber ohne Wochenenden, bitte! Wer nie am Wochenende arbeitet, den stört es möglicherweise, dass beim normalen AutoAusfüllen immer auch die Samstage und Sonntage erscheinen. Das lässt sich in Excel auf zwei Arten umgehen, in LibreOffice Calc haben wir nur eine einfache Lösung gefunden.

So gehts in Excel

Formatieren Sie am besten noch kurz die Zellen so, dass der Wochentag drinsteht. Das ist für die Funktion zwar nicht nötig, aber so sehen Sie besser, ob es geklappt hat: ein Rechtsklick auf die Zellen, gefolgt von Zellen formatieren. Wechseln Sie in der Kategorie von Datum zu Benutzerdefiniert. Unter «Typ» sehen Sie, wie das aktuell gewählte Datumsformat zusammengesetzt ist. Überschreiben Sie diese Zeile mit TTT, TT.MM.JJJJ und klicken Sie auf OK. Das wird die Zellen im Stil von «Mo, 01.08.2022» formatieren.

Möglichkeit 1: Am einfachsten klappt das in der aktuellen Excel-Version (Excel-Version 2206/Office 365) wie folgt. Nehmen Sie zum AutoAusfüllen nicht die normale (linke) Maustaste, sondern greifen Sie zur rechten Maustaste. Sobald Sie dann nämlich die Taste loslassen, erscheint ein Kontextmenü. Entscheiden Sie sich hier für den Punkt Arbeitstage ausfüllen, füllt Excel die Spalte mit allen Montagen bis Freitagen aus und überspringt einfach die Wochenenden.