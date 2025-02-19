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Gaby Salvisberg
19. Feb 2025
Lesedauer 3 Min.

Durchgezogene Linie

Excel & LibreOffice: Im Diagramm die leeren Zellen interpolieren

Sie haben eine Datumsliste mit zugehörigen Werten. Doch bei einigen Kalenderdaten fehlt ein Wert – und das erstellte Diagramm zeigt hässliche Lücken. Hier kommt die Abhilfe für Excel und LibreOffice Calc.

Auch wenn an einzelnen Tagen Daten fehlen, sieht das Diagramm schöner und informativer aus, wenn die Linie durchgängig ist

© (Quelle: PCtipp.ch)

In einer Excel-Tabelle haben Sie alle Kalenderdaten eines Monats mit zugehörigen Werten. Jetzt gab es aber einzelne Tage, an denen Sie keinen Wert eintragen konnten (etwa wie in diesem Beispiel). Die Zellen sind leer. Ein aus diesen Daten erstelltes Liniendiagramm zeigt nun hässliche Lücken.

Sie würden diese gerne optisch füllen, ohne die tatsächlichen Daten zu verändern. Oder anders gesagt: Sie möchten im Diagramm die Daten interpolieren, damit der Verlauf des Liniendiagramms besser erkennbar ist.

Lösung für Excel

Hier finden Sie die Option zum Entfernen der Lücken

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie das Diagramm an. Nun gehts oben im Reiter Diagrammentwurf zu Daten auswählen. Im neuen Fenster benutzen Sie die Schaltfläche Ausgeblendete und leere Zellen. Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie Datenpunkte mit einer Linie verbinden aktivieren.

Klicken Sie in beiden Fenstern auf OK, erscheint die Linie im Diagramm ohne Lücken.

Fertig - die Linie ist jetzt durchgezogen

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf der nächsten Seite finden Sie die Lösung für LibreOffice Calc.

Lösung für LibreOffice Calc

Auch LibreOffice Calc verhält sich hier wie Excel. Bei fehlenden Daten zeigt ein Liniendiagramm unschöne Lücken. Das beheben Sie hier ebenfalls recht einfach, aber auf einem etwas anderen Weg als in Excel.

Klicken Sie allenfalls doppelt in das Diagramm. Nun folgt ein Rechtsklick auf einen der Datenpunkte Ihrer – jetzt noch unterbrochenen – Linie. Gehen Sie zu Datenreihe formatieren. Im jetzt geöffneten Bedienelement wechseln Sie in den Reiter Optionen. Hier finden Sie in den Darstellungsoptionen den Punkt Linie fortsetzen.

Benutzen Sie in LibreOffice die Option «Fortsetzen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Aktivieren Sie ihn und klicken Sie auf OK. Sofort erscheint die Linie auch in diesem Diagramm durchgezogen, obwohl an einzelnen Tagen Daten fehlen.

Und schon sind die Linien auch in LibreOffice Calc vervollständigt

 © Quelle: PCtipp.ch

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