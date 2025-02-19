Excel & LibreOffice: Im Diagramm die leeren Zellen interpolieren

In einer Excel-Tabelle haben Sie alle Kalenderdaten eines Monats mit zugehörigen Werten. Jetzt gab es aber einzelne Tage, an denen Sie keinen Wert eintragen konnten (etwa wie in diesem Beispiel). Die Zellen sind leer. Ein aus diesen Daten erstelltes Liniendiagramm zeigt nun hässliche Lücken.

Sie würden diese gerne optisch füllen, ohne die tatsächlichen Daten zu verändern. Oder anders gesagt: Sie möchten im Diagramm die Daten interpolieren, damit der Verlauf des Liniendiagramms besser erkennbar ist.

Lösung für Excel