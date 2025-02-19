Durchgezogene Linie
Excel & LibreOffice: Im Diagramm die leeren Zellen interpolieren
In einer Excel-Tabelle haben Sie alle Kalenderdaten eines Monats mit zugehörigen Werten. Jetzt gab es aber einzelne Tage, an denen Sie keinen Wert eintragen konnten (etwa wie in diesem Beispiel). Die Zellen sind leer. Ein aus diesen Daten erstelltes Liniendiagramm zeigt nun hässliche Lücken.
Sie würden diese gerne optisch füllen, ohne die tatsächlichen Daten zu verändern. Oder anders gesagt: Sie möchten im Diagramm die Daten interpolieren, damit der Verlauf des Liniendiagramms besser erkennbar ist.
Lösung für Excel
Klicken Sie das Diagramm an. Nun gehts oben im Reiter Diagrammentwurf zu Daten auswählen. Im neuen Fenster benutzen Sie die Schaltfläche Ausgeblendete und leere Zellen. Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie Datenpunkte mit einer Linie verbinden aktivieren.
Klicken Sie in beiden Fenstern auf OK, erscheint die Linie im Diagramm ohne Lücken.
Auf der nächsten Seite finden Sie die Lösung für LibreOffice Calc.
Lösung für LibreOffice CalcAuch LibreOffice Calc verhält sich hier wie Excel. Bei fehlenden Daten zeigt ein Liniendiagramm unschöne Lücken. Das beheben Sie hier ebenfalls recht einfach, aber auf einem etwas anderen Weg als in Excel.
Klicken Sie allenfalls doppelt in das Diagramm. Nun folgt ein Rechtsklick auf einen der Datenpunkte Ihrer – jetzt noch unterbrochenen – Linie. Gehen Sie zu Datenreihe formatieren. Im jetzt geöffneten Bedienelement wechseln Sie in den Reiter Optionen. Hier finden Sie in den Darstellungsoptionen den Punkt Linie fortsetzen.
Aktivieren Sie ihn und klicken Sie auf OK. Sofort erscheint die Linie auch in diesem Diagramm durchgezogen, obwohl an einzelnen Tagen Daten fehlen.
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